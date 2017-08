Nu går tæppet til ny sæson

Den 7. september tager Rødovre Teaterforening hul på en ny sæson. Billedet viser den italienske skuespiller Paolo Nani, der dog først kan opleves på scenen i Viften til januar næste år. Foto: Simona Boccedi

teater Rødovre Teaterforening har arbejdet hårdt i kulissen og om to uger tager teaterentusiasterne hul på en helt ny sæson, der byder på en god blanding af komedier, sang og musik.

Af Christian Valsted

Når Rødovre Teaterforening den 7. september lægger fra land med Guiseppe Verdis opera ’Rigoletto’ i Viften, bliver det med bobler i glassene.

”Ja, jeg tænker, vi åbner ballet med lidt champagne,” siger formand Svend Aage Branshøj. Han glæder sig, og med god grund. Teaterforeningen kom ud af sidste sæson med et overskud på 38.000 kroner og det har givet arbejdsro forud for den kommende sæson, der i alt byder på 10 forestillinger fra september til april måned næste år.

Teaterforeningens bestyrelse har været på teaterseminar i Silkeborg, hvor de på en weekend så små udpluk af i alt 75 forskellige forestillinger.

”Vi udvalgte herefter 10 forestillinger, som vi mener passer godt til vores publikum, og jeg glæder mig til sæsonen starter. Det er så det bobler indeni,” siger Svend Aage Branshøj, der blandt andet ser frem til at præsentere forestillingen ’Brevet’, hvor den komiske klovn Paolo Nani sætter gang i lattermusklerne uden brug af ord.

”Det er hylende morsomt, og det er dejligt at grine. Fantasien bliver virkelig sluppet løs, og det er utroligt, hvad Paolo Nani kan med sin mimik,” siger Svend Aage Branshøj.

Hele Rødovre Teaterforenings forestillinger kan ses på viften.dk.

Alternativt kan der hentes et program hos Rødovre Lokal Nyt.

