Sur smiley og stor bøde til spisested

Sunset Boulevard har fået en bøde og en sur smiley efter kontrolbesøg. Foto: Brian Poulsen

mums Restaurant Sunset Boulevard i Rødovre Centrum har fået en eddikesur smiley og en bøde på 10.000 kroner efter kontrolbesøg.

Af Christian Valsted

Der er kommet grå skyer ind over fastfood-restauranten Sunset Boulevard efter en kontrollant fra Fødevarestyrelsen den 10. august aflagde spisestedet et besøg.

Ifølge kontrolrapporten blev det konstateret, at klargjorte sandwichs blev opbevaret for varmt i en køleskuffe og at store mængder støv på et emfang over færdigstegte pommes frites udgjorde en sundhedsrisiko.

Håndteringen af fødevarerne og de hygiejniske observationer kastede en sur smiley af sig og samtidig en bøde på 10.000 kroner.

”Ordentlig hygiejne har højeste prioritet. Derfor tager vi alle nødvendige skridt for at bringe tingene i orden, så snart vi bliver opmærksomme på dem, hvilket også allerede er sket i Rødovre,” siger Jens Broch, der er salg og marketingdirektør.

Han fortæller yderligere, at de varme sandwich skyldtes en defekt køleskuffe.

”Vi kan aldrig gardere os 100 procent imod, at en køledisk pludselig går i stykker, men når det sker, har vi fuldstændig faste procedurer, der sikrer, at fejlen bliver fikset med det samme. Nu afventer vi så Fødevarestyrelsens opfølgende besøg, så alle vores 43 restauranter igen kan få 43 meget smilende smileys,” siger han.

