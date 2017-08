Videotolkning giver bedre borgerservice

Teamchef Jane Rønde kalder forsøget med videotolkning i Rødovre Jobcenter for en succes på flere parametre. Foto: Red.

velfærdsteknologi Jobcenterets medarbejdere sparer tid og borgerne får bedre service. Forsøg med videotolkning har vist sig at være en stor succes.

Af Christian Valsted

Flere gange om ugen står sagsbehandlere på Rødovre Jobcenter i situationer, hvor der er behov for tolkning, når flygtninge på integrationsprogram samt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år har behov for hjælp eller rådgivning.

Tidligere har det krævet, at jobcenteret skulle booke en tolk, der fysisk skulle møde op, men siden september måned sidste år har sagsbehandlere kunne klare det hele elektronisk. Via et online bookingsystem kan en tolk bookes med kort varsel, og i stedet for den fysiske tilstedeværelse, kan tolkningen nu foregå foran en computerskærm.

Forsøget med videotolkningen sluttede i foråret og skete som led i Rødovre Kommunes projekt med at afprøve forskellige velfærdsteknologiske projekter med henblik på at implementere de løsninger, der giver mening for kommunens medarbejdere og borgere.

Succes på mange parametre

Forsøget med videotolkning er et af de projekter, som efter forsøget er blevet en fast del af praksis på jobcenteret.

”Borgerne oplever, at kunne få hjælp akut. Det kan udløse stor frustration hos en borger og også hos sagsbehandlerne, hvis vi ikke kan hjælpe med det samme og beder borgerne om at komme tilbage senere. Med videotolkning kan vi få fat i en tolk imens borgeren får en kop kaffe, og det er meget tilfredsstillende for alle parter, når vi kan løse opgaven med det samme,” siger teamchef Jane Rønde.

Hun fortæller samtidig, at forsøget med videotolkning indtil videre har været tidsbesparende for medarbejderne.

”Så det har været en succes på flere parametre. Vi har også prøvet at stå med flygtninge, der havde mange forskellige problematikker, hvor der var behov for tolkning med det samme. Her har det været en gevinst med videotolkning,” siger Jane Rønde.

Med videotolkningen undgår sagsbehandlerne også at stå i situationer, hvor familiemedlemmer skal agere tolk. Det har tidligere været nødvendigt, hvis det ikke var muligt at rekvirere en tolk, der måske var bosiddende i en anden landsdel.

”Vi har borgere, der taler et sprog, hvor det måske kun er få tolke i landet, der kan sproget. Med videotolkning kan vi bruge en tolk, og det er lige meget, hvor vedkommende befinder sig i landet,” siger Jane Rønde inden hun fortsætter:

”Det er aldrig hensigtsmæssigt, når en onkel eller tante skal tolke for et familiemedlem. Den professionelle del forsvinder og vi kan ikke vide om der bliver oversat korrekt,” siger teamchefen om projektet.

kommentarer