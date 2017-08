DF’er vil have straksdomme til romaer

okalpolitiet og Rødovre Kommune har hen over sommeren kæmpet med at holde brandtomten ved Rødovre Station fri for romaer. Foto: Ian Nielsen

romaer Dansk Folkepartis Kenneth Kristensen Berth, har, på baggrund af sidste uges artikel om romaer i stationcenteret, stillet spørgsmål til både justitsministeren og beskæftigelsesministeren. Selv mener han, at politiet skal have hjemmel til at uddele straksbøder, så romaerne kan udvises med det samme.

Af Christian Valsted

“Hvilke initiativer agter ministeren at tage for at understøtte politiets indsats for at fjerne romaer fra Rødovre Stationscenter?”

Sådan lyder spørgsmålet fra Dansk Folkepartis EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth til justitsminister Søren Pape Poulsen (C) efter, at Rødovre Lokal Nyt i sidste uge beskrev, hvordan Rødovre Kommune og lokalpolitiet hen over sommeren har kæmpet med at holde det nedbrændte stationscenter fri for romaer.

Kenneth Kristensen Berth foreslår blandt andet, at politiet skal have

hjemmel i loven til at kunne uddele straksdomme til romaer, der overnatter ulovligt på privat eller offentlig ejendom, så de kan udvises omgående.

”Politiet oplever, at romaerne er tilbage umiddelbart efter, de har ryddet lejrene. Det er min opfattelse, det er uacceptabelt, at politiet stadigvæk skal bruge store ressourcer på at fjerne mennesker, der kommer fra andre lande, og som ikke burde være i Danmark, da de ikke kan forsørge sig selv og bruger reglerne om arbejdskraftens frie bevægelighed som alibi for at tage ophold i Danmark,” skriver den lokalt valgte folketingspolitiker videre i sit spørgsmål til justitsministeren.

Subsistensløse i Danmark

Kenneth Kristensen Berth har også rettet skriftelig henvendelse til beskæftigelsesministeren og bedt om, i EU-sammenhæng, at rejse krav om, at personer, der udnytter bestemmelserne om arbejdskraftens fri bevægelighed skal være i stand til at forsørge sig selv.

”Som bekendt opholder romaerne sig i Danmark under dække af at ville søge arbejde, men er som oftest ude af stand til at forsørge sig selv og lever reelt som subsistensløse,” siger Kenneth Kristensen Berth.

kommentarer