Borgere på kanten skal hjælpes til succes

Nyt projekt skal hjælpe kommunens langtidsledige kontanthjælpsmodtagere tilbage på arbejdsmarkedet. Foto: Arkiv

flere skal med Rødovre Kommune har fået millioner til nyt projekt, der skal få kommunens langtidsledige borgere ud af kontanthjælpssystemet og ind på arbejdsmarkedet

Af Christian Valsted

Med et nyt projekt vil Rødovre Kommune frem til august 2019 arbejde målrettet på at få bragt antallet af langtidsledige borgere ned.

I december måned sidste år var der i alt 249 langtidsledige borgere på kontanthjælp, men med projekt ’Flere skal med’ skal gruppen af disse borgere tilbage på arbejdssporet. Deres sager skal gennemgåes med hjælp fra mentorer og hos lokale virksomheder kan de forhåbentlig få en frisk start og et liv uden økonomisk støtte fra det offentlige.

Penge i bidder

Rødovre Kommune har fået en bevilling på 2,3 millioner kroner, der bliver udbetalt i bidder. I første omgang får kommunen 30 procent af beløbet udbetalt. Pengene skal bruges på sagsbehandlere, jobformidlere, mentorer og virksomhedskonsulenter.

Senere vil et større beløb blive udbetalt, når de langtidsledige borgere har fået en grundig gennemgang af deres sag, mens de resterende 700.000 kroner først tildeles, når 40 procent af kontanthjælpsmodtagerne, i tre måneder i træk, har været i gang med en virksomhedsrettet indsats.

Sjældent overskud og rigdom

Formanden for Beskæftigelsesudvalget, Annie Arnoldsen Petersen (S), mener, det er vigtigt at adressere de langtidsledige borgere, da de er i fare for at blive marginaliseret fra det øvrige samfund.

”Har man børn, er disse i stor fare for også at ende på langvarig kontanthjælp. Er man på kontanthjælp i gennem flere år, er der desuden en tendens til, at man har flere helbredsproblemer end den øvrige befolkning. Desuden fører et liv på kontanthjælp sjældent overskud og rigdom med sig,” siger Annie Arnoldsen Petersen.

Hun fortsætter:

”Jeg er især optaget af børnene i disse familier. Jeg tror på, at børn vokser ved at opleve, at deres forældre forlader hjemmet og går på arbejde. Det har vores “Sammen om Familien” projekt også vist. Desuden er en barndom på kontanthjælp en fattig en af slagsen, og kontanthjælpsloftet, indført af regeringen og Dansk Folkeparti, har ikke gjort økonomien bedre for disse familier,” siger hun.

Lokale arbejdspladser

Annie Arnoldsen Petersen forventer, at den udvidede virksomhedskontakt vil kaste nogle arbejdspladser af sig til borgere, som skal vokse med opgaven.

“Vi har mange rumme-

lige arbejdspladser i Rødovre, og flere af disse kender allerede glæden ved at se en borger ‘på kanten’ få succes. Den glæde kunne jeg godt unde nogle flere,” siger hun.

kommentarer