Dit barn skal måske passes i en anden kommune

Aldrig før er så mange børn startet i dagpleje og i vuggestue, som i august måned. Her er et billede fra dagplejernes årlige legedag på rådhusplænen Foto: Brian Poulsen

Babyboom Aldrig før har så mange børn startet i vuggestue eller dagpleje, som i august måned, hvor hele 92 unger skulle sige hej og goddag til fremmede ansigter for første gang. Fortsætter det, må Rødovre låne institutionspladser i nabokommunen.

Af André Bentsen

August måned slår måske ikke varmerekorden, men på en helt anden front skinner solen alligevel lidt. Hele 92 børn står nemlig til at begynde i vuggestue eller dagpleje. I følge formanden for Børne- og Skoleudvalget Flemming Lunde Østergaard Hansen (A) er det et helt ekstraordinært højt antal.

”Ikke siden indførelsen af pladsgarantien tilbage i 2005 har så mange børn skulle passes af Rødovre Kommune. Hidtil har ca. 40 nye børn haft behov for pasning hver måned, men nu er det altså det dobbelte. Og det endda på et tidspunkt, hvor de nye indbyggere ikke for alvor er flyttet ind i Irma-byen endnu siger udvalgsformanden,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Han understreger, at de kommende måneder også bliver travle på de mange røde og blå stuer.

”Det er naturligvis glædeligt, at Rødovre er så populær blandt børnefamilier, men det stiller også store krav til ekstra pladser. Selvom en ny institution med plads til 180 børn er på vej, er det langt fra nok. Udbygninger af nuværende daginstitutioner er nødvendige. Det samme gælder på kort sigt, og eventuelt samarbejde med nabo-kommunerne om at låne ledig pasningskapacitet der,” slutter Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Struktur og organisering

Når der rykker flere børn ind i vuggestuerne, rykker der samtidig også flere børn op i børnehaverne. En af byens største institutioner, understreger dog, at man kan planlægge sig ud af meget.

”Allerede før august måned ramte vi normeringen for såkaldte vuggestuebørn, så vi har ikke haft det samme pres i august måned, som man måske mærker andre steder. Vi ved dog af erfaring, at der er mange medarbejdere, der gerne vil holde ferie i august måned, hvilket kan være svært, fordi der er indkøring og børn, der kommer tilbage fra ferie. Det handler om struktur og organisering,” siger Rønneholms leder Jeanne Hyllested.

”Samtidig gør vi det, at vi fordeler de startende børn forskellige steder i huset, så det passer godt ind i forhold til, hvornår de starter, og så der er lidt luft i mellem de mange nye forældre, så pædagogerne kan give sig tid og har ro til at tage godt imod,” forklarer Jeanne Hyllested.

