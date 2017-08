Slip af med din afhængighed

Den 29. august kan du få gode tips fra tv-eksperten, Henrik Rindom, til hvordan du slipper af med lige netop din afhængighed. Foto: Privatfoto

Foredrag Om det er vin eller wienerbrød gør ingen forskel. Misbrugsekspert hjælper borgere i Rødovre af med deres afhængighed.

Af André Bentsen

Tirsdag den 29. august tager tv-eksperten Henrik Rindom dig med på en rejse ind i hjernen og hvad alt fra sprut og stoffer til storforbrug af sukker gør ved os.

Fra klokken 18.30 og to timer frem skræller han hverdagens afhængigheder af knoglerne til et nyt foredrag i sundhedscenteret på Egegårdsvej.

Hverdagens afhængigheder kommer nemlig i mange former: Sukker, alkohol og for nogen endda rusmidler. Noget kan være en del af den danske hygge, men nogen gange kan afhængigheden tage overhånd. Hvad er det rusmidler gør ved os, så vi med eller mod vores vilje tilsidesætter al anden fornuftig adfærd, når trangen melder sig? Hvad kan man gøre for at få kontrol over sin afhængighed? Og hvordan spiller et storforbrug sammen med kroniske sygdomme som KOL, diabetes og hjertesygdom?

”Afhængighed kan også være alkohol og wienerbrød som på én eller anden måde gør det samme som rusmidler. Som kronisk syg med KOL, diabetes og hjertesygdom kan man søge måder at dæmpe sine symptomer som smerter og træthed ved at spise eller drikke mere end nødvendigt.,” siger forløbskoordinator Lone Dellgren.

”På celleniveau har de sidste 20 års forskning givet os en god forståelse for, hvad der sker i hjernen, når rusmidlerne tager magten. Det er den viden, jeg vil formidle og perspektivere i mit foredrag med eksempler fra hverdagen. Ligeledes vil jeg gennemgå de forskellige behandlingsmæssige tiltag, hvis man vil have kontrol over rusmiddelafhængighedens helvede,” siger Henrik Rindom selv.

Foredraget er gratis. Tilmelding via Sundhedscenteret på www.rk.dk/sundhedscenter

