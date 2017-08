Kan du nå at efteruddanne dig uden at frikadellerne brænder på?

Kvinder med Kant Uddannelse er det bedste redskab til at sikre, at du også i fremtiden har et godt job.

Af Lizette Risgaard

Men i en travl hverdag, hvor de små skal hentes fra Rødovre Skole, køres til fodbold, ha’ frikadeller og puttes, ja så kan jeg godt forstå, hvis du tænker:

”Puha, jeg har travlt med at nå det hele. Hvordan skal jeg få det til at hænge sammen med også at tage efteruddannelse efter fyraften?”

Husk, at de fleste overenskomster omfatter ret til efteruddannelse. Og at du derfor godt kan stille spørgsmålstegn ved, om kurset behøver at ligge efter arbejdstid. Og selvfølgelig skal kurserne være relevante og af god kvalitet.

Den nyeste undersøgelse, som vi har fået lavet, peger på, at LO-lønmodtageren gerne vil voksen- efter- og videreuddanne sig, når de rigtige rammer er der. Problemet er, at mange kurser ikke føles relevante, systemet er for uoverskueligt, og løntabsgodtgørelsen er mindre end tidligere. Så er det jo klart, at færre vælger at efteruddanne sig. Siden 2010 er der desværre 600.000 færre lønmodtagere, som har valgt at tage et AMU-kursus. Det system, du møder i dag, er tydeligvis ikke godt nok. Det skal vi lave om på, så vi også i fremtiden er blandt de dygtigste til vores arbejde!

Netop derfor forhandler vi i fagbevægelsen lige nu om en ny trepartsaftale med regeringen og arbejdsgiverne, så vi kan sikre dig en langt bedre voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU).

Ny teknologi som kunstig intelligens og robotter stiller nye krav til, hvad vi skal kunne i fremtiden. Gennem livslang læring sikrer du, at du også er KLAR til fremtidens job.

Jeg tror på, at både du og jeg har godt af løbende at tilegne os flere kompetencer og ny viden. Uanset hvor dygtige vi allerede er. Jeg tog en toårig efteruddannelse i offentlig administration ved siden af mit arbejde som næstformand i LO. Det var ikke altid lige let men bestemt lærerigt og brugbart. Og hvorfor gjorde jeg så det? En af LO-lønmodtagerne i vores nyeste undersøgelse beskriver det meget godt:

”Man ryger af toget. Man er nødt til at følge med… Hvis vi ikke er bedre end dem, som presser os, har vi ikke noget arbejde længere.”

Desværre er det langt fra alle arbejdsgivere, der er lige gode til at fortælle, hvilke kvalifikationer de forventer af jer medarbejdere, og hvad rammerne for din uddannelse er. Derfor bør vi alle blive bedre til at hive fat i hinanden – chefer og medarbejdere – og sørge for at få planlagt efteruddannelse. Det er et FÆLLES ansvar. Og så skal der selvfølgelig være ordentlig vikardækning, så du ikke skal have dårlig samvittighed over for kollegerne.

Vi bør ikke se på uddannelse som faldskærmen, der giver dig som LO-lønmodtagere en blid landing i fremtiden – uddannelse er den jetmotor, der skal holde dig flyvende!

