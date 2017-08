Et skridt i den rigtige retning

Christian Offenberg scorede to mål i dagens kamp mod Middelfart. Foto: Brian Poulsen

fodbold Avarta tog vigtige tre point for anden kamp i træk, og er kommet tilbage på rette kurs.

Af Mike Hjulmand

Benny Galls tropper skulle i dagens hjemmekamp mod Middelfart, forsøge at bygge videre på sidste weekends sejr. Starten på kampen var ikke prangende fodbold, men Avarta sad godt på spillet, dog ikke med helt de store målchancer.

Godt 20 minutter inden i kampen kom første store målchance. Et hjørnespark blev sparket til bagerste stolpe, hvor Martin Albrechtsen tog bolden ned og forsøgte at overliste keeperen i gæsternes mål, men desværre, for hjemmeholdet, blev det ikke til Martin Albrechtsens første mål i Avarta-trøjen, da bolden prellede af på overliggeren.

Godt ti minutter senere kom der et fremragende indlæg fra den unge Simon Ustrup og Christian Offenberg steg op til bolden og sendte de grønne i front. Et utrolig flot mål.

Middelfart var tæt på en udligning efter et skud ramte overliggeren, men hjemmeholdet kunne alligevel gå til pausen med oprejst pande.

Tre kasser på 15 minutter

Avarta kom godt ud til anden halvleg og de fynske gæster havde svært ved at komme igennem kæderne, men efter små ti minutter afgav Avarta spillet til udeholdet og blev derfor presset længere tilbage på banen.

Det gav Middelfart flere store chancer, men de blev ikke udnyttet og det gælder, som bekendt, om at kende sin besøgstid, og det må man sige, at hjemmeholdet gjorde.

Et angreb endte igen med at bolden blev smidt ind i feltet, og som tidligere i kampen var det Christian Offenberg, der headede kuglen i kassen.

Middelfart prøvede at smide flere folk frem og det gav naturligvis, kontramuligheder til Avarta. Thiago Borges fik opsnappet en bold og sendte den ud til Jacob Ingvarsen, som tog et par træk ind i banen og bum så var Avarta på 3-0.

De fynske gæster fik til slut reduceret efter et hjørnespark, som blev det tredje mål på blot 15 minutter.

Målet til gæsterne ærgrer cheftræneren, som godt ville have holdt nullet:

”Jeg er meget glad for resultatet, jeg er lidt ærgerlig over, de fik det sidste mål. Vi ville rigtig gerne have spillet til nul, men vi kan ikke brokke os over at vinde 3-1 over Middelfart, som er et hold med flere dygtige spillere.”

