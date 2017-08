Lee-Olsen i særklasse

Mads Eller, nummer 11, scorede mod Kristianstad. Foto: Ian Nielsen /arkiv

ishockey Rødovres anden keeper Jon Lee-Olsen havde 27 redninger, og holdt svenske Kristianstad fra scoringer, da tyrene vandt med 2-0. Målene blev scoret af Thomas Olsen og Mads Eller.

Af Peter Fugl Jensen

Rødovre spillede igen uden de to udenlandske backs, amerikanske Kevin Montgomery og canadiske Connor Hardown, fordi de stadig ikke har fået arbejdstilladelse. Da svenske Stefan Ridderwall samtidig var bænket til fordel for Jon Lee-Olsen, så var det et 100% dansk Mighty Bulls mandskab.

Lee-Olsen tog sin chance, og var ubetinget kampens bedste spiller og toppede sin præstation med en fremragende redning i en situation, hvor skåningene var to mand alene med rødovrekeeperen. Lee-Olsen reddede flot efter et lynhurtigt sideskift.

På backsiden var der givet plads til den 17-årige Lasse Carlsen, som gjorde en fin figur. Men en anden ung spiller, Phillip Schultz, viste, for anden kamp i træk, at endnu en spændende spiller med masser af potentiale er sendt op af RSIK til Mighty Bulls. Han kan blive en af sæsonens positive overraskelser.

Kristianstad, der spiller i 1. division syd, var tæt på oprykning til Allsvenskan og satser voldsomt på oprykning i år. Så det var en fin sejr til Rødovre, der scorede to næsten identiske mål.

Både Thomas Olsen og Mads Eller trak på tværs af målfeltet og sendte pucken op i nettaget med baghånden. To fine mål, som blev værdsat af de næsten 500 tilskuere, der havde benyttet sig af gratis adgang.

