Frygt de naive – især venligboerne

debat Avisen har de seneste måneder haft indlæg "med Kant" skrevet af Nilofer Abbasi. med fin reklame for Dansk Folkepartis politik om de store problemer med fiaskoen på integrationsområdet.

Af Niels Spittau, gruppeformand i kommunalbestyrelsen, Dansk Folkepart

Det er lidt synd for den unge dame (24 år), der er åbenlyst påvirket af sine studier på RUC, idet fakta og historisk baggrund i hendes indlæg er fraværende, som det så oftest ses fra venstrefløjen.

Det er dog gået op for hende, at der er en flygtningenkrise. Desværre argumenterer hun for, modsat DF, at der uden forbehold skal åbnes op for endnu flere migranter og såkaldte flygtninge, der så yderligere kan forværre sammenhængskraften i det danske samfund, med forøget kriminalitet, flere ukvalificerede til arbejdsmarkedet, der samtidig har snabelen godt og bevidst nede i de offentlige kasser til skade for velfærden.

Hvis NA havde ulejliget sig med at læse Finansministeriets rapport fra i år der viser, at nettoudgiften for indvandrere fra ikkevestlige lande og deres efterkommere, er 33 milliarder kr. om året, så ville hun nok ikke have påstået, at det “kun” kostede samfundet 28 milliarder kr.

Indvandrere fra vestlige lande bidrog med 5 milliarder kr. så dem er der ikke problemer med. Men venstrefløjen og de naive Venligboere, som NA tilhører, fratrækker fejlagtig beløbet fra de reelle omkostninger på 33 milliarder kr.

Når vi i DF henviser til de terrorhandlinger i Europa, der de sidste par år har kostet mere end 300 døde, så er det for at synliggøre, at denne negative følge af indvandringen også er et uhyggeligt faktum. Men det ønsker venstrefløjen ikke at beskæftige sig med. De vil hellere lukke øjnene for facts samtidig med, at vi beskyldes for at skabe en frygtkultur.

Hvis NA havde været lidt mere ydmyg overfor vi mange danskere der er bekymrede for udviklingen, så kunne jeg have fået lidt respekt for hendes naive synspunkter, men det skyldes givet hendes unge alder, der ikke har levnet plads eller interesse for, at kende til udviklingen i vort samfund de sidste 30 år.

Naiviteten er monumental. Opbakningen til Venligboerne er ligeså og skadelig for vort samfund.

NA skulle nok have brugt lidt tid på RUC, til at læse om den danske befolknings rosværdige modtagelse af rigtige flygtninge i halvtredserne, tredserne og halvfjerdserne.

