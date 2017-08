Fire års fængsel til voldtægtsmand

En 28-årig voksenlærling fra Rødovre er blevet kendt skyldig i voldtægt af særlig farlig karakter. Foto: SignElements

Politi En 28-årig voksenlærling fra Rødovre er blevet kendt skyldig i voldtægt af særlig farlig karakter. Manden overvejer om han vil anke dommen.

Af Christian Valsted

Retten i Næstved kendte i sidste uge en 28-årig lokal mand skyldig i en særdeles grov voldtægt. Manden var med sit firma til julefrokost på Hotel Comwell i Holte den 3. december sidste år. Ved fem-tiden tævede og voldtog han en 34-årig rengøringsassistent, der var på natarbejde. Overgrebet fandt sted på et toilet i hotellet kælder, og et flertal af nævninge og dommere, med stemmerne 11 mod 1, fandt, at straffen passende kunne udmåles til fængsel i fire år. En af nævningetingets medlemmer fandt, at straffen skulle være fængsel i fire år og seks måneder. Det skriver Retten i Næsteved i en pressemeddelelse.

Ifølge anklageskriftet blev kvinden den skæbnesvangre december-morgen både udsat for grov vold i form af knytnæveslag i hovedet og på kroppen, inden voldtægten.

Forsvareren havde under proceduren gjort gældende, at tiltalte var i en patologisk rus, da han begik voldtægten, hvorfor han ikke burde straffes. Et enigt nævningeting afviste, at tiltalte, der nok havde været påvirket af alkohol, havde været i en patologisk rus. Tiltalte var blevet mentalundersøgt, og det var den undersøgelse, der lå til grund for nævningetingets vurdering.

Retten i Næstved oplyser at tiltalte samtidig havde tørret afføringen af flere steder i et personalerum, og at han i retten forklarede, at han ikke huskede, hvad der derefter var passeret, førend næste morgen hvor han blev vækket i sin hotelseng af en kollega. Manden overvejer om han vil anke dommen

