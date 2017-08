Håndmadder og stærke nudler

Der blev udvekslet håndtegn og nye venskaber, da fem kæmpere fra Hwarang var på træningslejr i Korea. Foto: Privat

TAEKWONDO Fem rødovredrenge har været på træningslejr i Korea. Tobias Hyttel har skrevet om turen til taekwondosportens moderland, som samtidig var optakt til kadet VM for Lucas Klint samt junior EM for Tobias Hyttel

Af Redigeret af Peter Fugl Jensen

Indledning

Lucas Klint skal til kadet-VM, som afholdes den 24.-27. august i Egypten, mens EM for kadetter venter i oktober. Klint er endnu et stort talent fra Hwarang Taekwondo Klub Rødovre.

Et andet talent, den to år ældre Tobias Hyttel, som i kraft af sin alder som 15-årig ikke længere er kadet, men der imod førsteårs junior skal til EM for juniorer til november. Han har overrasket sig selv positivt med de flotte resultater, han har leveret i 2017 som førsteårs junior. Derfor skal han til EM, der afholdes på Cypern.

De to stortalenter, hvoraf Hyttel er Team Rødovre sponsoreret, har fået en perfekt forberedelse med en månedlang træningslejr i Korea i selskab med tre holdkammerater, samt en kæmper fra Vejle.

De var afsted med træner og formand for Hwarang, Tarik Setta, som senere på turen blev afløst af kamptræner Azam Nazim.

Her ses deltagerne, som fra venstre er August Storm, Benjamin Filikci, Hamad Sbu Setta, Tobias Hyttel, Lucas Klint, Omar Dawoud og Tarik Setta.

Endelig træningslejr i Korea

Endelig blev det en realitet, at jeg og fire gode klubkammerater samt en ven fra Vejle Taekwondo Klub, Omar, kunne drage på træningslejr i Korea.

August, Filikci, Hamad og vores træner Tarik skulle afsted i 14 dage, mens jeg, Lucas og Omar skulle være der en måned. Vores kamptræner Azam afløste Tarik i de sidste 14 dage, så vi hele tiden havde en træner med.



En løbetur i Chuncheons gader.

Den 27. juni var dagen, vi alle havde set frem til. Målet var Chuncheon, hvor vi skulle være de første 10 dage. Her skulle vi deltage i Korean Open, som er et stort asiatisk stævne.

Her var Tarik så heldig at falde i snak med en, som arrangerede vi kunne træne med det koreanske militærlandshold frem mod Korean Open.

Syv personer – seks senge

Vi havde booket to 4-personers værelser hjemmefra på hotel ’Ost’. Da vi kom op på værelserne, var der kun tre senge…

Tarik havde ikke sovet specielt meget på turen indtil nu, og så skulle han forsøge at kommunikere med en receptionist, der talte ligeså godt engelsk, som jeg kan snakke koreansk. Det skal lige nævnes, at jeg kan lidt koreansk; tælle til 10, de koreanske udtryk for de teknikker vi bruger i taekwondo, samt sige hej og tak. Det er dét.

Det endte med, at vi fik udleveret et tæppe, som den fjerde kunne tage over sig, når han skulle sove på gulvet, for sådan gør man i Korea, fik vi at vide!

Tarik bookede et ekstra værelse til ham selv, og vi andre lå lidt tættere i de senge vi nu havde, så det gik.



Så er der lagt til tørre

Jeg fik slag

Inden vi tog hjemmefra havde min trænere Jesper Roesen og Zaki fortalt, at vi lige skulle mærke lidt efter til de første træninger, at vi absolut ikke måtte ’vinde’ over nogle af dem, før de havde set os lidt an. Hmmm… det havde jeg vist glemt, i hvert fald ville jeg gerne vise koreanerne, at jeg godt kunne finde ud af at sparke.

Det resulterede i, at jeg fik et par håndmadder lige i smasken. Respekten skulle nok have været noget større, for gutterne fra militærlandsholdet var jo ikke kun ældre end os, men også noget større.

Hwarans kæmpere i selskab med Koreas militærlandshold.

Anden dagen gik meget bedre, efter Tarik lige havde mindet os om, at vi skulle huske at smile og ’lege’ lidt mere med dem i starten, hvilket resulterede i nogle super fede træningspas på højt niveau.

Fortsatte til den ’rigtige’ træningslejr

Maden her i Chuncheon var fantastisk. Der var en masse lækkert kød, som man, de fleste steder, sad og grillede ved bordet, dertil var der et hav af grøntsager og selvfølgelig ris.

Et typisk og sundt måltid i Chuncheon.

Jeg fortæller ikke så meget om Korean Open… som de fleste nok har regnet ud, så fik ingen af os medaljer. Men vi havde alle nogle gode, tætte kampe og vigtigst af alt, fik vi nogle flere ting, som vi kunne have ekstra fokus på, når vi skulle på vores ’rigtige’ træningslejr’, som startede efter 10 dage i Chuncheon.

Det var på et universitet i Busan, der lå cirka 5 timers kørsel fra Chuncheon, hvor vi skulle træne de kommende uger.

På dette universitet trænede de taekwondo tre gange om dagen.

Fysisk træning klokken 9:30, som bestod af bakkeløb, trappesprint, lange løb og helt normal fysisk træning med vægte, hvilket virkelig var hårdt, da der blev kørt i et højt tempo.

Fysisk træning i det fri.

Herefter lavede vi Taekwondo klokken 13, som bestod af flere tusinde spark og en masse intervaller og udholdenheds-træning, hvor spark var indblandet.

Så sluttede vi dagen af med sparring klokken 17, hvor vi kæmpede og stod overfor en masse forskellige.

Planken med panden

Vi trænede mandag til fredag med tre træningspas om dagen, lørdag var der 1-2 træningspas og søndag var fridag, hvilket var tiltrængt! Flere gange, når træningen var overstået, blev koreanerne, som vi trænede med, straffet, fordi træneren ikke mente, de havde givet sig 100%.

Her blev vi danskere skånet, da træneren mente, vi havde gjort det godt nok, til ikke at skulle stå i planke med panden i jorden i stedet for underarmen, som vi ellers kender det. Så lå de i planke i cirka 10 minutter, mens træneren ellers gik rundt og råbte på skift af dem…

Turen gav mange nye venner.

Dem vi trænede med, var mellem 20-23 år, så de var både ældre og større ligesom dem på militær-landsholdet, hvilket var super fedt, da vi skulle arbejde 110% til alle træningspas for at ’overleve’.

Flere gange blev vi også kørt ud til nogle middle- og highschools for at træne, og her var de mellem 17-20 år.

Flere af de hold vi trænede med var professionelle hold, som levede af taekwondo.

Til træning på en highschool.

Fik nok af ris

Maden på universitetet ved jeg ikke rigtig, hvordan jeg skal beskrive…. men lækkert var det bestemt ikke og ris…. dét, var vi ved at være godt trætte af!

Så vi forsøgte at være kreative ved at købe nudler i supermarkedet. Vi købte dem, der stod ekstra spicy på, hvilket fik ekspedienten fra supermarkedet til at løbe efter os og forklare, at de altså var MEGET spicy og ikke en gang koreanerne købte dem… Hmmmm, vi tænkte, at det da skal prøves, så vi sprang ud i det.

Ekspedienten havde ret, de var spicy! Aldrig har jeg prøvet noget, der brændte så meget og jeg kan ellers godt lide stærk mad.



Det var stærk mad.

Rengøringstossen Azam

Den 10. juli tog Tarik hjem sammen med tre af mine holdkammerater, men så kom Azam ned til os. Han er kendt i klubben for at være en rigtig spasmager, som konstant laver pis med folk, og så truer han os hele tiden med at give en røvfuld, hvis vi ikke høre efter… jeg håber ikke I misforstår det, for Azam er fantastisk, det er bare hans syge humor, der er lidt skæv.

Klint, Hyttel og kamptræner Azam, som vist anstrenger sig for at smile, ifølge Tobias Hyttel.

Jeg bliver også nødt til at fortælle, at Azam har rengøringsvanvid, så det var som at være i militæret, for vores værelser SKULLE være ryddet totalt op og se pæne ud, ellers ville han give os en omgang!

Nå, men det lønnede sig, for da vi havde trænet sidste træning lørdag, tog vi ind til Busan by, hvor vi skulle forkæles lidt. Her havde vi booket et hotelværelse og fundet en fantastisk restaurant med en virkelig god buffet… lækker afslutning på turen.

Søndagshygge i Busan. Omar ses som nummer tre fra venstre. Han brækkede desværre armen træningslejren.

Desværre havde Omar fra Vejle brækket armen under en træningskamp, så han var ikke med til at træne i de sidste 10 dage.

Perfekt optakt til EM

Korea har nok været den bedste forberedelse, som nogen kunne ønske sig op til et kommende mesterskab eller stævne.

Vi har alle fået en masse ny inspiration, motivation og en masse ny læring med fra Korea. Både på det taekwondomæssige, men også på det personlige plan.

I vores klub kan det også mærkes, da man i Korea havde meget respekt over for de ældre og for træneren. Det har vi taget med tilbage og vi bukker blandt andet derfor mere og giver hånd med to hænder.

kommentarer