Håbet er grønt i Espelunden

Angriber Christian Offenberg er en af de spillere, der skal få netmaskerne til at blafre, hvis Avarta skal gøre sig forhåbninger om at spille med i toppen af 2. division. Foto: Ian Nielsen

sigter efter oprykning Der har været mange turbulente år, men skridt for skridt er Avartas professionelle afdeling, Green Enter- tainment, kommet tættere på drømmen om at indløse billet til 1. division.

Af Christian Valsted

For snart 10 år siden valgte Avartas eliteafdeling at skille sig fra moderklubben Boldklubben Avarta. Green Entertainment var født.

Siden har eliteafdelingen haft en række hårde år med halsende resultater og økonomi, der var så trang, at drømmen om divisionsfodbold var i fare tilbage i 2014. Siden er der løbet meget vand gennem åen og røget mange bolde i netmaskerne i Espelunden. I de sidste tre år har der været ro omkring klubben og hvert år er Avarta kun blevet stærkere. Både på og uden for banen. I år kulminerede de foreløbige planer, da Avarta blev godkendt som kontraktklub og derfor har mulighed for at skrive kontrakter med holdets talenter.

”Efter de turbulente år satte vi os ned, kiggede hinanden i øjnene og fandt ud af, hvad vi ville med Avarta. Vi blev enige om, at målet var at spille i 1. division, men at vejen dertil skulle tages i et tempo, hvor vi kunne være med,” siger administrerende direktør i Green Entertainment, Steffen Leholk, der halvsæson efter halvsæson har set spillertruppen, økonomien og fundamentet omkring eliteafdelingen, blive stærkere.

”Vi er påpasselige med at melde for meget ud om målsætninger. Vores mål er hele tiden at blive stærkere og udvikle os, og det skal på et tidspunkt ende med en oprykning.

På omgangshøjde med nabo-rivaler

Fra at være et midterhold i 2. division er Avarta de senere år blevet et hold, der spiller med om oprykning til 1. division. I sidste sæson var drømmen om fodbold i landets næstbedste fodboldrække inden for rækkevide og i år er ambitionen derfor igen at spille med om de sjove pladser i toppen af tabellen.

”I forhold til sidste sæson har vi bygget på. Vi kan tegne kontrakter med vores spillere og kan derfor, rent sportsligt, begynde at holde på de dygtige spillere. Dem vi skal bygge holdet op omkring,” siger Steffen Leholk.

Avarta har i første omgang indgået 2-årige kontrakter med den brasilianske angriber Thiago Pinto Borges og midtbanespilleren Emil Thomsen.

Med kontrakterne mener Steffen Leholk, at Avarta er kommet på omgangshøjde med naboklubberne Hvidovre og Frem, der ellers tidligere har ageret storebror og støvsuget de gode spillere i Espelunden.

”Sportsligt og forretningsmæssigt har vi udviklet os meget de sidste tre sæsoner, og fra at det var acceptabelt at havne i nedrykningspillet ville det nu være en stor skuffelse. Vi har en ambition om hele tiden at gøre det bedre end sidste sæson.”

“Der skal bygges på hele tiden og vi kan mærke at opbakningen fra fans, frivillige og sponsorer kun er stigende, så hvis vi kan fortsætte med at udvikle os, er målet om 1. division bestemt realistisk,” mener Steffen Leholk.

kommentarer