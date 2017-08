Damhusengen bliver oversvømmet af musik

I weekenden er der mini-musikfestival på Damhusengen. På billedet ses 'Jungle Jim', der underholder søndag. Foto: Presse

musik og tryl Ungdomsrock og kongelig operasang. Den musikalske godtepose er godt rystet, når der i weekenden er koncerter på Damhusengen.

Af Christian Valsted

For 10. år i træk er Vanløse Lokaludvalg i weekenden klar til at skrue op for den gode stemningen ved ’Ishuset’ nær Damhussøen, når der er ’Musik på Engen’.

Der er fri adgang til alle koncerter og både fredag, lørdag samt søndag er der musik for enhver smag.

Fredag kan der fra scenen opleves syrerock med bandet Farfars Tobak og eksperimentalmusikeren Gilberto Miranda.

Den bredde palet af musik fortsætter lørdag og søndag, hvor der både

kommer frokostjazz,

gospelgudstjeneste og sjov for børn med ’Jungle Jim’, der underholder med sang og trylleri. Den lille musikfestival afsluttes af den kongelige operasanger Guido Paevatalu.

Information om tidspunkter for de enkelte koncerter kan ses på mupe.dk.

