Balancen mellem ret og pligt

debat Rødovre Lokal Nyt skrev formanden for Beskæftigelsesudvalget forleden, at Rødovre Kommune har et socialdemokratisk menneskesyn. Annie Arnoldsen Pedersen frygter, at Alternativet opfordrer de ansatte til at bryde loven i deres sagsbehandling. Det gør vi selvfølgelig ikke!

Af Solveig Bentsen, forperson, Alternativet

Jeg stoppede i Københavns Kommune i 2015, efter 14 år som socialformidler og jobkonsulent, og jeg kender ikke en kollega, som ikke har arbejdet indædt på at fremme proces og afgørelser, men med respekt omkring den givende lovgivning.

Personligt tror jeg, det er dét, der har præget udfaldet af de aktuelle sager, som har været fremme i medierne.

Samtidig mener jeg, man skal tage det opråb fra borgerne, der er til stede, alvorligt. Nogle regler og love kan åbenbart udsættes for tolkning og nogle anvendelser hviler på skøn.

Jeg er faktisk stolt af at bo i en kommune, hvor man ikke kunne finde på at foretage en sagsbehandling, der går til kanten af lovgivningen. Dette er også min erfaring, når jeg som reformramt har været til møde i jobcentret.

Mit budskab var, at jeg håbede, processen ville kunne blive en løftestang til forligskredsen bag de forskellige social- og beskæftigelsesreformer, så de ville ændre på reformerne af førtidspension og fleksjob i en mere human retning.

Vi har brug for et system, som giver mening for dem, der håndterer det og for dem, der er i det – og som er så bæredygtigt, at almindelige mennesker kan forstå det.

Hvis det ikke skulle være lokalt, man har mod på at eksperimentere, så ved jeg ikke, hvor jeg skulle starte. Alternativet Rødovre arbejder netop på nogle forslag til, hvordan man måske kan foretage forsøg på området.

kommentarer