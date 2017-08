Velkommen i skole

kolegården på Islev Skole var fyldt med forventningsfulde elever, da det tirsdag morgen var første skoledag for skolens nye 0. klasses elever. Foto: Brian Poulsen

debat denne uge begynder undervisningen igen på kommunens skoler. Det er altid en spændende tid.

Af Flemming Lunde Østergaard Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget (A)

Naturligvis først og fremmest for de børn, som har den allerførste skoledag. Men også for de mere garvede elever, som skal tilbage til deres kammerater, lærere og pædagoger. Og mon ikke, der er et forældrepar eller to, som har set frem til den første skoledag med forventning. Dygtige medarbejdere har også set frem til første skoledag. Også selvom klokken for medarbejderne ringede ind en uge tidligere end for eleverne.

Det er gode skoler, som venter eleverne. De fysiske rammer er blevet forbedret gennem de senere år. Dette arbejde fortsætter på fuldt tryk. Håndværkerne er eksempelvis i fuld sving på Hendriksholm Skole, Islev Skole og Tinderhøj Skole. Og legepladserne på alle skolerne er blevet set efter i sømmene. Og hvor der har været behov for reparationer eller nye legeredskaber er de blevet sat op. Eleverne fra 4. – 10. klasse får hybridcomputere til brug for deres læring. Og der er klassesæt med computere til de yngste elever.

Løft på skolerne

De fysiske rammer skal understøtte elevernes faglighed og trivsel. Også her har skolerne heldigvis meget at byde på. Faglig-

heden er gennem de senere år blevet løftet på skolerne. Eleverne præsterer forholdsvis godt i afgangsprøverne. Læseprøver og nationale test viser generelt fremgang. Og flere får en ungdomsuddannelse. Trivslen arbejder skolerne seriøst med, og der er fokus på bekæmpelse af mobning.

Folkeskolereformen har efterhånden flere år på bagen. Jeg har en klar forventning om, at flere elementer fra reformen er ved at være på plads. Her tænker jeg ikke mindst på den understøttende undervisning. Det samme gælder samspil med verdenen uden for skolen. Også undervisning med elevernes læringsmål skal være helt på plads.

Den store satsning

I det nye skoleår vil vi sammen med lærere, pædagoger, skolebestyrelser og elever opstille mål for de kommende års helt store satsning på skolerne i Rødovre, nemlig teknologi og innovation. Der vil være tale om et nyt fag, spændende muligheder med programmering, robotter, droner, 3D-printere og samspil med virksomheder. En studietur til udlandet er også i støbeskeen.

Jeg håber, det kommende skoleår bliver et godt et af slagsen. Det gælder for både elever, medarbejdere og forældre.

