Abbasi læser tal forkert

debat Jeg kender ikke Nilofer Abbasi. Men jeg kan se ud af det billede, som Rødovre Lokal Nyt bringer, at hun ikke er særlig gammel. Og alder kan undskylde meget. Således også at Abbasi ikke kan kende forskel på ”vestlige” og ”ikke-vestlige” indvandrere og efterkommere.

Af MF Kenneth Kristensen Berth (DF), EU-ordfører, valgt på Vestegnen

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere koster det danske samfund lige nøjagtig de 33 milliarder kroner, som Dansk Folkeparti skriver i sin valgfolder. Det viste en analyse fra Finansmini-

steriet i april 2017. Vestlige indvandrere og efter-

kommere – derimod – giver et bidrag på 5 milliarder kroner til det danske samfund.

Så Nilofer Abbasi kan altså ikke læse tallene. Faktum er – helt ubestrideligt – at indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, som gruppe betragtet, er en enorm udgift for det danske samfund. Det er selvfølgelig at dække over store forskelle. Kineserne er således, som gruppe betragtet, en ind-

tægtskilde for det danske samfund, hvorimod personer fra mellemøstlige lande er en kæmpeudgift.

Løs udfordringerne

I stedet for at forsøge at drage Dansk Folkepartis korrekte oplysninger i tvivl, burde Abbasi koncentrere sig om at finde ud af, hvordan man kan ændre ved den situation, som i øvrigt er den samme, hvis man kigger ud over Europa.

Personer fra overvejende muslimske lande koster de europæiske lande millioner, er betydeligt mere kriminelle end indfødte og klarer sig elendigt i skolerne – og så har vi end ikke

nævnt problemet med islamisering.

Hvis Abbasi kan løse den udfordring, så vil hun u-tvivlsomt være ”en kvinde med kant”.

