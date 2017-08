Arbejdsmiljø og kvalitetsløft

SFs formand Søren Østergaard mener, det er altafgørende, at Rødovre Kommune går proaktivt ind i arbejdet med at skabe rammerne for det gode arbejdsmiljø. Foto: Arkiv

Af Søren Østergaard. Formand for SF Rødovre. Kandidat til KV17.

Endnu engang er der indgået en aftale mellem Kommunernes Landsforening og regeringen om rammerne for de kommunale budgetter, og endnu engang er der lagt op til stramme budgetter pakket godt ind i ‘new

speak’ som ekstra penge til velfærd og anlæg. Summen er, at der bliver flyttet penge fra velfærd til skattelettelser. Regeringen har lovet skattelettelser, men vi må, som borgere i velfærdssamfundet, se i øjnene, at det virker på samme måde som at tisse i bukserne på en kold vinterdag.

Pointen med at holde fast i besparelserne er at bede vores travle pædagoger, lærere og sosuer om at løbe hurtigere end de kan. Det kan tilsyneladende

lade sig gøre i Finansministeriets regneark, men der står på side 1 i håndbogen for psykisk arbejdsmiljø, at mennesker kan yde en ekstra indsats i en afgrænset periode. Det er vi bygget til for at redde livet, når sabeltigeren har udset os til at være næste måltid. For stort pres i for lang tid er farligt og giver det vi, i moderne tid, kalder for stress eller stressrelaterede sygdomme.

Regeringen lægger altså stadig skrappere vilkår nedover kommunens kerneområde, velfærdsinstitutionerne og velfærdspersonalet. Det pres bliver konstant øget, og med øget pres på præstationerne følger øget pres på arbejdsmiljøet. Dårligt arbejdsmiljø koster det Danske samfund rundt regnet 60 milliader kroner årligt (tal fra LO). Dårligt arbejdsmiljø koster det enkelte menneske nedslidning af ryg og knæ, samt invalidering ved stressrelaterede sygdomme.

For at afbøde og forebygge er det altafgørende, at Rødovre kommune går proaktivt ind i arbejdet med at skabe rammerne for det gode arbejdsmiljø. Det er vigtigt, at Rødovre arbejder målbevidst med det gode arbejdsmiljø for at modvirke flere syge-

dage og dermed yderligere udgifter til vikarer. Den raske medarbejder er en effektiv medarbejder, der kan yde den bedste kvalitet i vores institutioner og dermed til borgerne i Rødovre. Det er vigtigt for den enkelte medarbejder at have et godt og sundt arbejdsliv. For vores samfund er det vigtigt, at vores arbejdsmarked er kendetegnet ved et godt arbejdsmiljø og ikke som en producent af arbejdsskader og sygdom. Det er den eneste fornuftige vej at gå – af menneskelige og økonomiske hensyn.

For at sikre det gode arbejdsmiljø er det nødvendigt at arbejde med lokalaftaler. Det er vigtigt at ledelse og medarbejdere får afstemt forventninger og lavet aftaler, der skaber rammerne for den gode arbejdsdag og det effektive arbejdsliv. Det skal være et politisk krav, at medarbejdere inddrages i løsninger, da det er sosuen med fingrene på pulsen, der ved, hvor fru Hansen har ondt. Pædagogen ved, hvad der skal til for at Hassan og Camilla bliver klar til skolestart. Læreren ved, hvordan Odin lærer at stave til hammer. For at sikre det gode arbejdsmiljø og den effektive arbejdsplads skal medindflydelsesudvalg forpligtes til at finde løsninger sammen.

Det er helt afgørende, at Rødovre går proaktivt ind i opgøret med topstyring og måletyranni og får sat gang i arbejdet med at løfte kvaliteten i vores tilbud til borgerne, ved at vi får skabt den solide platform for vores dygtige medarbejdere. Forvaltning, institutioner og tillidsfolk skal forpligtes til at skabe den platform, der giver øget produktion fremfor evindelige målinger og tidtagninger. SF sætter gerne fleksibel arbejdstid på dagsordenen for at styrke platformen, men det bliver på grundlag af den danske aftalemodel. Lokalaftaler skaber ro om arbejdslivet. Ro og tryghed er forudsætninger for den gode kvalitet.

På alle vores arbejdspladser i Rødovre har vi en forpligtelse til at sikre den bedste kvalitet, og det lykkes bedst, når medarbejdere bliver involveret og deres kvalifikationer bliver respekteret. For os er nøgleordene arbejdsmiljø og samarbejde for at skabe kvalitetsløft i Rødovre.

