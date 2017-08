Afrikas børn har brug for din hjælp

Der er stadig 16 ledige ruter tilbage i Rødovre. Billedet er fra sidste års landsindsamling.

indsamling Der mangler indsamlere, når Red Barnet søndag den 3. september går på gaden ved den årlige landsindsamling til de dårligst stillede børn i Danmark og resten af Verden.

Af Christian Valsted

Og få timers arbejde i den gode sags tjeneste gør en kæmpe forskel for børn i den tredje verden, oplyser Jonas Keiding Lindholm, der er generalsekretær for Red Barnet.

”Hvis du giver børnene tre timer af din tid, så er du med til at redde børneliv, for hver time tæller, når vi samler ind,” siger Jonas Keiding Lindholm.

For første gang kan man, som indsamler, selv vælge sin rute direkte på Red Barnets hjemmeside. Herefter sender Red Barnet en indsamlingsbøtte hjem til indsamlerne på deres adresse, og så er der kun tilbage at tage familie eller venner under armen og gå ud og ringe på dørene den 3. september.

Du kan tilmelde dig på: tilmeld.redbarnet.dk.

Det tager cirka tre timer at samle ind, og hver indsamler bidrager typisk med cirka 1000 kroner.

kommentarer