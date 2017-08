Byens største slikskål

Hussain Yassin har masser af søde sager på hylderne i den nyåbnede slikbutik 'Candy Fresh' i Langhuset. Der er åbningstilbud fra fredag og en uge frem. Foto: Red.

ny butik i carlsro 27-årige Hussain Yassin har slået dørene op til en stor slikbutik i Langhuset i Carlsro. På næste fredag er der gratis softice til de første 50 kunder.

Af Christian Valsted

Skal du ikke smage Verdens sureste bolche,” siger Hussain med et lidt smørret smil, imens han finder et ’Warhaed’ med æblesmag frem.

Når man, som avisens udsendte, er taget på besøg til en ’velkommen-til-byen-artikel’, tager man selvfølgelig i mod tilbuddet med åben mund. Smagsoplevelsen vender jeg tilbage til senere.

Hussain overtog lokalerne i Carlsro 1. juni og hen over sommeren har han knoklet for at få butikken gjort klar og indbydende.

”Det er nu lykkedes og jeg er rigtig glad for resultatet. Jeg har fået udeservering, og jeg håber, borgerne i området vil komme forbi, sige hej og købe en is,” siger Hussain Yassin, der ud over bland-selv-slik også vil servere softice og gammeldags isvafler.

”Jeg har femstjernet service og tilbyder virkelig gode gammeldags vaffel-is,” smiler Hussain, der vil vise, at branchens til tider blakkede ry ikke har nogen gang på jord i butikken ’Candy Fresh’ i Langhuset.

”Jeg får det dårligt, når jeg tænker på ompakket slik, som der har været sager om i medierne. Jeg sælger kun ting, som jeg selv vil spise og kan stå inde for,” siger den nye butiksejer, der kører med åbningstilbud den kommende uge. På fredag klokken 16 byder han på 50 gratis softice til de første 50 kunder. Og tilbage til det sure bolche; ja, det var den-ondelyneme en oplevelse der fik tårerne frem.

kommentarer