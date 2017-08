Kommunen tager hul på næste etape af ID-Linjen

I de kommende fire måneder vil Islev nye identifikationslinje give nyt liv til strækningen mellem Tårnvej og Tunnelen under Motorring 3. Foto: Arkiv

id-linjen I de kommende fire måneder vil Islevs nye identifikationslinje give nyt liv til strækningen mellem Tårnvej og tunnelen under Motorring 3.

Af Christian Valsted

Slotsherrensvej og Motorring 3 gennemskærer i dag Islev og fungerer på sin vis som fysiske barrierer i bydelen. Med den nye identifikationslinje ’ID-Linjen’ vil Rødovre Kommune skabe en forbindelse fra Vestvolden til Ringvejen, der binder Islev sammen og samtidig gøre Islevs offentlige og sociale rum mere attraktivt.

Tunnelen under Motorring 3 blev først åbnet op for ensrettet biltrafik og siden har Islev Torv og stykket af Islevbrovej foran Islev Skole blevet en del af ’ID-Linjen’. Nu taget Rødovre Kommune fat på strækningen mellem Tårnvej og Tunnelen under Motorring 3, der er næste etape.

Anlægsarbejdet forventes at foregå frem til december måned.

Rødovre Kommune oplyser, at der i den nordlige side af vejen etableres en dobbeltrettet cykelsti og på vejen laves parkeringslommer, der vil fungere som chikaner på vejen og være med til at understøtte den anbefalede hastighedsbegrænsning på 40 km/t. Derudover laves der en hævet flade ved Vestvolden, hvor cyklister og gående kan krydse vejen.

Rødovre Kommune oplyser desuden, at Ved Voldgraven vil være lukket for gennemkørsel ved Islevbrovej i anlægsperioden. Der henvises derfor til at adgangen ved Slotsherrensvej benyttes i stedet. Der vil stadigvæk være åbent for gående og cyklister. Selve Islevbrovej vil være åben for gennemkørsel under ombygningen.

