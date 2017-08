Hot eller snot!

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Hvor er det dejligt at se, der bygges i Rødovre. Irmabyen, ved stationen, Damhus-grunden og Damhus- torvet. Men ikke alle er lige begejstret.

Af Chrummer

Jeg har kunne følge med på ”Facebook Rødovre”, hvor det nu var renoveringen af Damhustorvet, som fik med grovfilen. Det gik vist mest på, at det kunne være lige meget. Det ville aldrig blive et attraktivt torv med den beliggenhed. De største bekymringer gik på nedlæggelse af to P-pladser – ja og rygter om, at pølsevognen skulle væk. Ja, og så var der nogle der mente, det nye alligevel ville blive overmalet af graffiti. INGEN ville komme til at sidde der og nyde udsigten udover Roskildevej. Jeg ved så ikke, hvad pølsemanden lever af, men det må åbenbart være take-away.

Så var det, at jeg kom til at tænke på de protester, der var mod byggeriet på den anden side af gaden – Damhus-

Tivoli grunden. Den gang var argumentet det modsatte. Byggegrunden var nok det skønneste område i Rødovre.

Tjah, sådan kan 30-40

meter åbenbart være afgørende for at være det skønneste sted til det værste sted i Rødovre. Det må være nærmest umuligt at være ejendomsmægler i Rødovre. Boliger på søsiden af Roskildevej har en beliggenhed lige under at bo på Himmelbjerget, hvorimod den modsatte side af gaden er at sammenligne med en 1 værelseslejlighed med toilet i gården på Kommune Kemi.

Ja, det er åbenbart liebhaveri at se biler køre UD af byen og slum at se biler køre IND til byen. Selvom jeg er tosset med biler, så har jeg svært ved at se forskellen.

Inden jeg flyttede til Rødovre for 17 år siden, mente jeg, at Rødovre var et indkøbscenter klemt inde mellem M3, Jyllingevej, Roskildevej og Tårnvej. Nogle kaldte Rødovre en soveby – jeg tænkte, at der i så fald måtte være tale om stærkt hørehæmmede.

Nå, men så flyttede jeg hertil og fandt ud af, at Rødovre faktisk er en ret fed by – og at man faktisk godt kunne falde i søvn, UDEN at kunne skrue ned for et høreapparat.

Ja, så var der faktisk en eng og en sø. OK der var så et skummelt område, nede ved Roskildevej. Trafikstøj, svanelort og et Tivoli så faldefærdigt, at den største forlystelse var, om man slap ud med livet i behold. Det var først senere, at jeg blev fortalt – meget eftertrykkeligt – at det var det skønneste sted ved Damhussøen, og at man burde lave dette hjørne om til et rekreativt område.

Nu forsøger man så at lave noget pænt på Damhustorvet og så er det forkert.

Der går nok yderligere 17 år, inden jeg bliver helt klog på Rødovres borgere og geografi.

