Skår i sommerglæden

Skoleleder Lau Hedegaard opfordrer forældre til at tale med deres børn om emnet. ”En appel til alle om, at Rødovre er vores, og det skal vi passe på,” siger han. Foto: Red.

knuste flasker Det har både regnet med vand fra oven og med glasskår i skolegårdene på Nyager Skole i løbet af sommeren. Stort set dagligt har skolens pedeller måtte feje glasskår op og det får nu skoleleder Lau Hedegaard til at sende de unge flaskeknusere en besked.

Af Christian Valsted

“I må gerne bruge skolegården i aftentimerne, men lad nu være med at kaste med flasker.”

Sådan lyder beskeden fra skoleleder Lau Hedegaard til de unge mennesker, der i juni og juli måned flere gange ugentligt har brugt skolens to skolegårde som opholdssted i aftentimerne.

”De unge må faktisk gerne bruge skolen, hvis de ikke generer nogen og rydder op efter dem selv. Det har desværre bare ikke været tilfældet. Næsten hver dag har ansatte på skolen måtte feje glasskår op fra knuste flasker,” siger Lau Hedegaard, inden han fortæller, at oprydningsarbejdet er en tidskrævende affære.

At unge mennesker hænger ud i skolegårde er ikke noget nyt fænomen. I de senere år har vi flere gange beskrevet problemer med omfattende hærværk, og det glæder da også Lau Hedegaard, at der ’kun’ er tale om knust glas.

”Men det er stadig frygteligt irriterende,” siger skolelederen, der håber at opfordringen når frem til de unge og at beskeden gør indtryk.

Det gode ungdomsliv

I Rødovre Kommunes SSP afdeling understreger konsulent Annie Johansen, at byens unge hjertens gerne må benytte skolerne som opholdsrum, og hun opfordrer, ligesom Lau Hedegaard, de unge til at tænke sig om.

”De unge må gerne hænge ud og have et fedt ungdomsliv. Vi vil gerne have, at de bliver i Rødovre, hvor de er trygge fremfor, at de tager ind til København. Når det er sagt, så skal de selvfølgelig tænke sig om og smadrede flasker er et irritationsmoment,” siger Annie Johansen. Hun tilføjer, at hun ikke tror, Rødovres unge er dårligere opdraget end andre.

”Det er en udfordring i mange kommuner og en af opgaverne er, at få de unge til at få et tilhørsforhold, så de tænker, at det er deres kommune og deres skole,” siger hun.

