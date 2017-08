Tiltalt for brutal voldtægt

Ifølge Ekstra Bladet var kvinden muligvis i livsfare under overfaldet og voldtægten, da gerningsmanden både slog, sparkede og tog et kraftigt halsgreb på hende. Foto: SignElements

Politi Anklagerne mod en 28-årig mand fra Rødovre er alt andet end rar læsning. Ifølge tiltalen tæskede og voldtog den sigtede, i december måned sidste år, en kvindelig hotelansat i Korsør efter en våd julefrokost med firmaet.

Af Christian Valsted

En lokal mand sidder i øjeblikket på anklagebænken ved Retten i Næstved i en sag om grov vold og en brutal voldtægt, hvor en 34-årig kvinde blev frihedsberøvet i halvanden time på dametoilettet i en kælder under Hotel Comwell i Korsør. Det skriver eb.dk.

Ifølge Ekstra Bladet var den 28-årige mand fra Rødovre til julefrokost med sit firma den 3. december 2016.

Da festen ebbede ud og kollegerne gik i seng, traf den 28-årige rødovreborger kvinden i kælderen, hvor han, ifølge anklageskriftet, voldtog kvinden og udsatte hende for vold af særlig farlig karakter.

Kvinden kunne efter mishandlingen selv kontakte politiet, og blev senere fundet ilde tilredt af ambulanceredderne i hotellets kælder.

Den lokale mand overnattede, efter voldsorgiet, på hotellet, men blev senere anholdt på sin bopæl. Han har siddet varetægtsfængslet siden den famøse december nat, og i Retten har han i første omgang nægtet sig skyldig.

Retten i Næstved behandler sagen frem til den 16. august.

”Ud fra en samlet vurdering af grovheden og at sagen også omfatter frihedsberøvelse, nedlægger vi påstand om mere end fire års fængsel,” siger specialanklager Susanne Bluhm til Ekstra Bladet.

