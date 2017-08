Udlån med ren samvittighed

Intelligente systemer og teknologiske løsninger skal hjælpe Rødovre Kommune med at levere bedre velfærd til borgerne. Rødovre Kommune har i alt brugt 17.194 kroner på robotstøvsugerne. Foto: Rødovre Kommune

Af Christian Valsted

Rødovre Kommunes forsøg med udlån af robotstøvsugere har været en succes. Derfor fortsætter udlånene af de selvhjulpne rengøringsmaskiner på permanent basis på Hovedbiblioteket.

På Rødovre Bibliotek har alle borgere, siden september måned sidste år, gratis kunne låne en robotstøvsuger med hjem i 14 dage, og de små rengøringsassistenter har været udlånt lige siden.

”Vi har stadig venteliste, og med den fine interesse har vi ikke set nogen grund til at stoppe med udlånene,” siger bibliotekar Sanna Stagaard Gade om forsøget.

I alt har robotstøvsugerne været udlånt 70 gange. Det er både børnefamilier og byens ældre borgere, der har taget en støvsuger med hjem på lånerkortet.

”Vi har fået mange forskellige tilbagemeldinger. For nogle har det lettet hverdagen og for andre har det ikke lige været sagen, fordi der har været for mange møbler i vejen, men langt de fleste har synes, det har været sjovt at låne et robotstøvsuger med hjem,” siger Sanna Stagaard Gade.

Rødovre Kommune har indkøbt fire støvsugere og du kan blive skrevet på venteliste til den praktiske hjælp ved at besøge Rødovre Bibliotek med dit

lånerkort.

