P-pladser bytter side på Islev Torv

De to parkeringspladser er nu placeret i den anden side af Islev Torv. Det har gjort det nemmere for Oscars Cantina at have udeservering. Foto: Brian Poulsen

islev torv Har du også undret dig? De to parkeringspladser på Islev torv er, i løbet af sommeren, flyttet fra den ene side af torvet til den.

Af Christian Valsted

Der er sket ting og sager på Islev Torv hen over sommeren. Ikke ting der vil få dig til at tabe underkæben, men mindre kan vel også gøre det.

Det nye torv blev indviet i februar måned 2016, men her godt halvandet år efter har Rødovre Kommune foretaget en trafikal ændring, der har vakt glæde blandt de erhvervsdrivende. Det er de to P-pladser, der har skiftet side, så de ikke længere er placeret foran Oscars Cantina og blomsterhandleren ’Islev Blomster’, men foran cykelhandleren E-cykler og SuperBrugsen.

”Vi har været i dialog med de erhvervsdrivende, og det er efter ønske fra dem, vi flytter rundt,” fortæller Birgit Gerd Knudsholt, der er teknisk driftschef i Rødovre Kommune.

Flytningen af de to parkeringspladser betyder nemlig, at Oscars Cantina i højere grad end tidligere kan have udendørsservering og at ’Islev Blomster’ kan vise det farverige varelager frem på torvet.

”Vi er rigtig glade for løsningerne og vi kan se, det giver mere liv,” siger en medarbejder fra Oscars Cantina.

kommentarer