Familiefar ville dræbe sine børn En bølge af tricktyverier hærger ind over Rødovre denne sommer

En mand forsøgte lørdag morgen at dræbe sine to børn i et industriområde i Islev. Sådan lyder sigtelsen mod en familiefar. Foto: arkiv

Politi En mand forsøgte lørdag morgen at dræbe sine to børn i et industriområde i Islev. Sådan lyder sigtelsen mod en familiefar.

Af Christian Valsted