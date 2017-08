Lærerforening bakker om mobilbrug

Anna og Una fra 5.G på Nyager Skole ser frem til at bruge deres mobiltelefoner mere i undervisningen. Foto: Red.

FREM MED TELEFONEN Lærerforeningens formand Anders Liltorp ser positivt på brug af mobiltelefoner, så længe de faglige og pædagogiske grunde er til stede. I skolegården på Nyager Skole er eleverne også positive.

Af Christian Valsted

På en stor hvid stenbænk i skolegården på Nyager Skole sidder veninderne Anna og Una med hver deres telefon i hånden. Første skoledag i 5.G er overstået for de to piger, og beskeden om, at skoleleder Lau Hedegaard ser pigernes telefoner som et vigtigt værktøj i undervisningen, får dem til at smile.

”Jeg synes, det er en god idé, vi kan bruge vores telefoner mere i timerne, så vi ikke altid skal kigge i en bog,” siger Una, inden Anna supplerer:

”Vi har før brugt vores telefoner til at regne, og vi kan sikkert bruge dem i andre fag også. Det behøver ikke kun være i matematik,” siger Anna.

I Rødovre Lærerforening ser formand Anders Liltorp også flere fordele end ulemper.

Jeg kan godt forstå, hvis der er klasser og skoler der vælger et forbud, for mobiltelefoner kan sagtens være et forstyrrende element og give et dårligt klima i skolen. Men i undervisningssammenhænge kan jeg godt se idéen i, at eleverne bruger deres telefoner og derfor bakker vi op om brugen,” siger Anders Liltorp.

Ikke YouTube og Snapchat

Han understreger dog, at det er vigtigt med fælles spilleregler.

”Der er et helt sæt etiske regler, der skal overholdes. En mobiltelefon kan bruges til mobning, hvor eleverne for eksempel deler billeder af hinanden, men jeg oplever, at vores lærere på skolerne har godt styr på, hvornår telefonerne skal bruges og hvordan de ikke skal.

I skolegården på Nyager Skole fortæller Anna og Una, at det i høj grad også er elevernes ansvar ikke at misbruge deres telefoner, da det kan være fristende at spille spil, surfe rundt på Internettet eller sende Snapchat-billederne til vennerne i timerne.

”Nogle gange kan det være svært ikke at gå på YouTube, men for det meste koncentrerer vi os om arbejdet i skolen. Vi bruger næsten kun vores telefoner til sjov i frikvartererne,” siger de.

