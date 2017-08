Lukker dameafdeling

Det er få år siden, at BK Rødovres damer var tæt på oprykning til 3F Ligaen. Nu er det helt slut med damefodbold på Elstedvej. Foto: Arkiv

f 40 af klubbens kvindelige medlemmer har forladt klubben på kort tid. Det betyder, at en traditionsrig æra er slut for BK Rødovre.

Af Peter Fugl Jensen

Mens fodbold-danmark er ved at bruse over af bare lykke på grund af dame-landsholdets EM-succes, så er det gået lige modsat hos Boldklubben Rødovre, hvor det har været nødvendigt at lukke dameafdelingen.

”Jeg er da ked af det. Jeg har spillet fodbold 40 år i BK Rødovre, og der har altid været damefodbold, og klubben er ikke hel, når vi ikke har en dameafdeling,” siger formand Jan Krügermeier, der måtte foretage det kedelige opkald til KBU i mandags.

Fra 44 til 4 spillere

Svindet af damespillere startede for cirka et år siden, men denne sommer er det gået særdeles stærkt.

”I løbet af sommeren har størstedelen af dameafdelingen valgt at skifte klub. Halvdelen har valgt at søge udfordringer hos Damsø i Vanløse, som ligger en højere række oppe end os, mens den anden halvdel har søgt til Husum, der spiller en række under os,” fortæller Krügermeier. Han fortsætter:

”Denne sommer drejer det sig om cirka 30 spillere, så vi har fire damespillere tilbage. Derfor er tvunget til at lukke afdelingen, hvilket nærmest er surrealistisk, for vi var 44 spillere for få sæsoner siden.”

Pigespillere skifter alligevel

Årsagen til spillerflugten er simpel, ifølge BK Rødovres formand.

”Nogle spillere har haft større ambitioner, som vi ikke har kunnet opfylde på grund af økonomi. De har søgt til Damsø. De tilbageværende frygtede en sæson med mange nederlag, så de har valgt at skifte til en klub, der spiller på et lavere niveau.”

Hos Boldklubben Rødovre er der flere dygtige pigespillere på drengeholdene, som ikke længere har en dameafdeling, de kan rykke op til.

”Det er rigtigt, vi har nogle virkelig dygtige pigespillere i klubben, som vi altid har haft. Men de har altid valgt at skifte til de højere placerede dameklubber, så dem holder vi alligevel ikke på. De skal ud at prøve kræfter med de store dameklubber, som vi også bakker op om,” siger Jan Krügermeier, som derfor stadig håber, at piger vil starte til fodbold i BK Rødovre.

Formanden tror ikke, der kommer damefodbold i BK Rødovre foreløbig.

”Skal vi have damefodbold igen, så kræver det en eller flere ildsjæle, som brænder for damefodbold,” slutter han.

BK Avarta er den eneste klub i Rødovre, der i dag har et 11-mands damesenior hold. De spiller i serie 2. Både Avarta, Orient og BK Vest har et 8-mands hold for dameseniorer.

