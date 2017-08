Bænk uden udsigt

Hvad mener du? Giver det mening, at Rødovre Kommune har vendt bænken mod Schweizerdalsvej? Foto: Privat

kommunalt Flere borgere undrer sig over, hvorfor en bænk på Schweizerdalsvej vender væk fra park og sø og i stedet har retning mod kørebane og hæk. Her er kommunens svar.

Af Christian Valsted

”Skal man nyde den skønne udsigt til park og sø, eller, undskyld beboer, denne kedelige hæk,” spørger Carsten og Myrna Fabricius fra Mariehøj, der i noget tid har undret sig over placeringen af en bænk på Schweizerdalsvej. Bænken står placeret langs fortovet og vender, til Carsten og Myrna forundring, ikke ud mod parken og søen, men mod den mindre idylliske kørebane.

Rødovre Kommune har i løbet af de sidste par år opsat en lang række nye bænke i kommunen for at gøre det mere attraktivt at færdes i byens rum.

En af målsætningerne i kommunens handicappolitik er nemlig, at ældre borgere skal have et aktivt liv, og de mange nye bænke skal således kunne give de gående et hvil, når bentøjet skal luftes.

Og det er grunden til, at bænken på Schweizerdalsvej har ryglænet mod Schweizerdalssøen.

”Bænken er ikke placeret for at for at de borgere der benytter den, får et idyllisk billede mod søen, men med det formål, at borgere som færdes langs vejen kan få et hvil,” lyder svaret fra Rødovre Kommune.

“Gå ud i virkeligheden”

En borger, der har svært ved at forstå den kommunale-logik, er Iver Houmark Andersen, der bor i området og dagligt lufter hund i Schweizerdalsparken.

”Første gang jeg så den nye bænk, troede jeg, at der var tale om en simpel menneskelig fejl. At en eller anden simpelthen var kommet til at montere bænken, så den vender forkert,” siger Iver Houmark Andersen, og fortsætter:

”Så tog jeg kontakt til kommunen og fik det svar, at det er helt bevidst, at bænken så at sige vender ryggen til naturen. Det her er en lille sag, men måske skulle kommunens embedsmænd gå ud i virkeligheden en gang imellem. Det kunne være, at de så ville ændre beslutning.

Rødovre Kommune oplyser, at der allerede i dag findes seks bænke i Schweizerdalsparken, hvor borgere kan tage ophold og nyde en af kommunens grønne oaser.

