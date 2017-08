15-årige bag ishockeyvold

Sådan elsker vi fans til sportskampe, men i fredags misforstod nogle unge, hvad det indebærer at være fan. Ingen på billedet, som er fra Brøndby Stadion, har noget med fredagens episode at gøre. Foto: Ian Nielsen / modelfoto

ishockey Det var 15-årige drenge, som bar elefanthuer og overfaldt Rungsteds få fans i fredagens træningskamp. De er nu politianmeldt, og får karantæne resten af sæsonen.

Af Peter Fugl Jensen

Rødovre Mighty Bulls ledelse tager skarpt afstand fra de bøller, som pludselig stormede ind gennem en nødudgang iført elefanthuer og tævede løs på 5-6 rungstedfans, som fik stjålet deres banner og kunne se overfaldsmændene, kort tid efter, stikke af, mens et romerlys oplyste episoden. Romerlyset blev, ifølge avisens nyeste informationer, tændt af en rungstedfan, som brugte romerlyset til at forsvare sig med.

”Det er uacceptabelt, og vi vil ikke finde os i det på nogen måde,” siger Bjørn Sørensen, som er direktør for Rødovre Mighty Bulls. Han fortsætter:

”Vi tager naturligvis skarpt afstand til episoden og dem som stod bag. Vi ved, hvem det er og det gør politiet også, så er det op til myndighederne at gå videre herfra. Internt giver vi dem karantæne resten af sæsonen, fordi de bar elefanthuer,” slår han fast på vegne af Rødovre Mighty Bulls bestyrelse.

Måske en hævnaktion

Det viser sig at være 15-årige lokale drenge, som stod bag episode i fredags og de gik specifikt efter en person, som, ifølge avisens informationer, var blandt de FCK fans, der gik amok på Brøndby Stadion forrige weekend. Det kunne derfor ligne en hævnaktion.

Siden episoden har ledelsen hos Mighty Bulls og Rungsted Cobras talt sammen.

”Vi er enige om, at det skal stoppes. Det skal være trygt at gå til ishockey i Danmark, uanset hvor det er. Vi har en konstruktiv dialog, og til vores næste indbyrdes kamp i Arenaen har både vi og Rungsted vagter til stede,” slutter Rødovres direktør.

I fredags var der også vagter, som hurtigt kom optøjerne i møde, men der var kun vagter fra Rødovre Mighty Bulls, som det altid har været til træningskampe.

