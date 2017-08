At blande sig kan redde liv

Kvinder med Kant For få dage siden blev en mand sigtet for angiveligt at have forsøgt at slå sine to børn ihjel to gange. En af hændelserne skulle være foregået i Rødovre. Sagen er ikke afgjort og manden er ikke dømt. Vi ved ikke, hvad lige præcis denne sag ender med, men den får mig alligevel til at tage emnet drab i familien op mere generelt.

Af Lisbeth Zornig

Det er gudskelov sjældent, at noget så tragisk sker. Sidste år var der således ”kun” syv børn, der blev slået ihjel i Danmark. De foregående år lidt færre. Men bare ét barn, der bliver slået ihjel, er ét barn for meget. Ifølge forskere er baggrunden ofte jalousi mellem forældrene på grund af skilsmisse og nye partnere og/eller psykiske lidelser. For eksempel blev ét af drabene sidste år begået af en mor, der netop var blevet udskrevet fra psykiatrien.

Vi ser også forældre dræbe deres børns mor eller far. Langt de fleste er mænd, der dræber deres børns mødre. Faktisk er det sådan, at halvdelen af alle drab på kvinder i Danmark er begået af deres kæreste, mand eller eksmand. Ikke af en fremmed på en mørk vej. Og antallet af drab i familien er stigende, mens antallet af drab generelt i Danmark er faldende. Forud for disse drab på kvinder har to ud af tre af ofrene været udsat for psykisk vold i form af chikane, kontrol, ydmygelser, trusler og så videre.

Jeg tager emnet op, fordi vi som samfund bliver nødt til at forholde os til det. Især når vi risikerer, at det foregår i vores egen baghave, billedlig talt. Og vi skal ikke bare læse om det, men også handle på det. Vi har nok alle oplevet et skænderi hos naboen. Og det er helt okay at skændes. Men vi har formodentlig også oplevet gentagne skænderier, hvor vi har kunnet høre, at der var en meget dominerende partner, der i virkeligheden udøvede psykisk vold. Eller også har vi haft en søster, en kollega eller en veninde, der har betroet os, at hun var bange for sin partner. Hvis de altså har betroet sig. Jeg tror mange vælger at tie, fordi det er skamfuldt at blive ydmyget og skældt ud og måske oveni købet vælge at blive i forholdet.

Hvad gør vi, når vi er vidende om eller til grov psykisk vold? Hvad gør du, kære læser? Det er jo ikke kriminelt. Man må ydmyge, håne og råbe alt det man vil ad sin partner eller ekspartner, så længe det ikke bliver fysisk eller man bliver holdt indespærret. Som jeg har forstået det, kan man faktisk ikke ringe efter politiet, så længe der ikke kan påvises direkte trusler om eller egentlig udøvelse af fysisk vold.

Jeg selv er ikke god til at blande mig. I hvert fald ikke, når det ”kun” omfatter voksne, der oplever eller udfører psykisk vold. For jeg føler, det er meget grænseoverskridende for alle parter. Men jeg bør blande mig. For som sagt – forskningen viser, at forud for mange af drabene går psykisk vold. Der er faktisk eksperter, der foreslår, at psykisk vold skal gøre kriminelt. Kan man det? Hvor højt må man råbe og hvor mange gange, før det kan betragtes som kriminelt i givet fald? Det er virkelig svært.

Jeg vil øve mig i at blande mig noget mere, når mennesker yder både psykisk og fysisk vold, uanset om det er mod børn eller voksne imellem. Og blander du dig også, kan vi måske sammen være med til at forhindre, at tragedien indtræffer.

Jeg føler mig meget overbevist om, at en del af de døde børn og de døde forældre kunne have været i live, hvis familierne var blevet hjulpet noget bedre, hvis vi havde blandet os mere og hvis vi havde reageret på eskalerende konflikter. Hvordan vi så blander os må vi afgøre med os selv i situationen. Nu har jeg i hvert fald blandet mig lidt her i din avis og jeg håber, du også blander dig videre. At blande sig er omsorg.

eg håber det allerbedste for de to små børn, der gudskelov er live på trods af den fare, de har været i. Måske er de det, fordi nogen har blandet sig.

kommentarer