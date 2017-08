Tilbage på sejrskurs

Saban Özdogan blev udsat for en hård tackling i 1. halvleg, så gæsternes Daniel Jensen fik rødt kort. Foto: Ian Nielsen / arkiv

Fodbold Avarta måtte slide, men endte med en 2-1 sejr hjemme over det fynske mandskab fra Dalum.

Af Mike Hjulmand

Avarta skulle søndag formå at få sæsonens første sejr og få fjernet pletten fra onsdagens pokal nedsabling.

Hjemmeholdet kom ud til kampen, som om at kampen mod Fremad Amager ikke helt var ude af hukommelsen endnu. Dalum fik presset Avarta ned, men uden de helt store chancer. Avarta fik ædt sig længere ind i kampen, og kynismen hjalp dem i front.

Første rigtige målchance var til hjemmeholdet, og Thiago Borges sendte Avarta i front.

Kort efter måtte Dalum notere sig at blive reduceret til 10 mand, efter de fik et direkte rødt kort for en hård tackling på Saban Özdogan.

Sovepude

Det var som om, at det røde kort og føringsmål var en sovepude for Avarta, for de producerede ikke oplagte chancer og man overlod for meget af spillet til fynboerne.

Dalum var i angreb, og Thiago Borges bremsede en skudmulighed ved at begå frispark foran eget felt. Muren blev sat op og dommeren fløjtede, og så opstod problemet. Rasmus Nyborg Schmidt sendte kuglen i kassen og Dalum var derved tilbage i kampen, men så vågnede forstadsklubben.

Benny Galls tropper smed flere bolde ind i feltet og kom igennem til flere scoringschancer, der blandt andet resulterede i et hjørnespark.

Bolden blev smidt ind i feltet og Offenberg kom først til bolden, sparkede mod mål, som blev fulgt op af store protestet fra Avarta-mandskabet, der appellerede for straffespark, og dommeren fløjtede til fordel for hjemmeholdet.

”TC” tog med det samme bolden og lagde den til rette, sidste sæsons topscorer var sikker og sendte hjemmeholdet på 2-1.

Avarta fik dermed sæsonens første sejr og der var glæde at spore hos vinderne, som tydeligvis var glade for at vaske pletten væk fra pokalkampen.

Peter Benjaminsen sætter ord på:

”Vi fik et wake-up call om, hvad der skal til, og det handlede for os om at få en sejr. Det er vigtigt at få pointene, det avler noget selvtillid og det kan vi bygge videre på.”

Næste hjemmekamp for Avarta er søndag den 20. august klokken 13, når Middelfart kommer på besøg i Espelunden.

