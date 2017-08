Hockeysæsonen er startet

Stefan Ridderwall var tilbage i Rødovres mål. Foto: Ian Nielsen

ishockey Med 463 tilskuere i Arenaen tabte Rødovre til de evige rivaler fra Rungsted, der var en tand skarpere end et rødovremandskab uden de to udenlandske backs. Desværre viste nogle få rødovrefans sig fra en tumpet side i 2. periode, der ødelægger så meget for Mighty Bulls og dansk ishockey.

Af Peter Fugl Jensen