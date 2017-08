Skoleleder: Mobiltelefonen er en gave i undervisningen

Hører en mobiltelefon hjemme i undervisningen? Deltag i debatten her på rnn.dk eller på avisens Facebookside Foto: Modelfoto

nyt skoleår Rødovres skoleelever behøver ikke altid at lægge deres mobiltelefoner ned i skoletasken, når det ringer ind til time. I stedet kan de lægge dem ved siden af penalhuset, for telefonerne kan i ligeså høj grad som lineal og blyant være et hjælpeværktøj for eleverne.

Af Christian Valsted

Skal de være slukkede, skal de afleveres til lærerne, eller skal de indgå som en aktiv del af undervisningen?

Debatten om skoleelevers adgang og brug af mobiltelefoner i skoletiden er til debat, og senest har Hældager Skolen i Vejle indført et totalt forbud mod elevernes brug af telefoner. Helt konkret betyder det, at eleverne hver morgen skal aflevere deres mobiler og de får dem først igen, når skoledagen er slut. Det skriver BT.

På Rødovres skoler er holdningen stik modsat. Her kommer et forbud mod mobiltelefoner ikke på tale.

”Overordnet set er kommunens holdning, at mobiltelefonen også kan være et device (redskab, red.) i undervisningen. Vi har ingen decideret politik på området, og det ville være lidt modstridende at lave et forbud, når vi er i gang med den store IT-satsning. Vi laver heller ikke begrænsninger for elevernes adgang til Internettet,” siger skolechef John Kronbak, der i stedet mener, at der er meget, man kan bruge telefonerne til i undervisningen.

”Det er selvfølgelig op til de enkelte klasser og lærere at styre, hvordan telefonerne kan bruges og i hvilken sammenhæng, men jeg ser gode muligheder. Vi vil hellere have et fornuftigt brug af telefonerne i stedet for et forbud,” siger John Kronbak.

En god søgemaskine

På Nyager Skole skal eleverne heller ikke frygte mobilpolitiet. Her fokuserer skoleleder Lau Hedegaard i stedet på de mange positive ting, mobiltelefonerne kan bidrage med i undervisningen.

”Grundlæggende er det rigtig godt at brugen telefonen, hvor det giver mening. Jeg ser det faktisk lidt som en gave. Telefonerne kan bruges til regnestykker om som søgemaskiner, hvor eleverne skal lave research og indsamle data. Mobiltelefonen er ligesom computeren,” siger Hedegaard.

Han fortsætter:

”Der vil altid være tidspunkter, hvor der ikke skal bruges telefoner og elever ,der ikke kan administrere brugen. De kan bruges på godt og ondt og vores opgave er, at begrænse det, hvis det er på ondt,” siger han.

