Kvinder med Kant Sætningen lyder hård. Det er den også. Alligevel er det den sætning, som vi oftest hører når vi skal ændre noget i vores liv.

Af Trine Schierning

Trine Schierning (født 3. august 1990) fra Rødovre arbejder som personlig træner, kostvejleder og brænder især for at hjælpe folk, der ønsker et varigt vægttab og livsstilsændring.

De fleste mennesker vil i løbet af deres liv støde på en dårlig vane, som de ønsker at ændre. Det kan være at stoppe med at ryge, begynde at dyrke motion eller spise sundere.

De bedste intentioner er tilstede og motivationen er toptunet. Og sætningen, der ofte får os i gang er: Nu tager jeg mig sgu’ sammen.

Når projektet så går i dvale efter et par dage eller uger, så kommer samme sætning – dog forklædt i en nedladende, negativ udgave – ”tag dig dog sammen!”

Prøv lige at tyg på sætningen engang. Prøv at overvej hvad den gør ved dig. Gør den noget godt? Formentlig ikke. Den sætning skal udryddes – i hvert fald fra min verden.

Prøv i stedet at angribe din ændring af vane med en mere positiv vinkel. Start med at gør det klart for dig selv at sandsynligheden for at du vil tage 2 skridt frem og 1 tilbage ret stor. Vid det og accepter det.

Gør det tydeligt for dig selv hvad du vil og hvorfor: Jeg vil spise sundere, fordi jeg får mere energi og min krop har det bedre.

Brug så noget tid på at lokalisere dine vaner rent spisemæssigt. Hvad spiser du, hvornår, hvorfor og hvor meget? Når du kender disse vaner kan du ret nemt og hurtigt finde 1-2 vaner, som er værd at ændre på. Sandsynligheden for at du behøver at ændre ALT for at få en bedre vane og spise sundere er lille.

Det drejer sig formentlig om 1-2 vaner i løbet af en dag, der skal ændres. Måske spiser du aldrig grøntsager til aftensmaden – det er en nem og overskuelig ting at ændre. Bryd vanen ved at tilføre grøntsager og bum – du er tættere på dit mål om at leve sundere.

Når du hele tiden kun ændrer få ting og ikke vender alting på hovedet, så er sandsynligheden for succes større og risikoen for at du skal slå dig selv i hovedet og sige ”tag dig dog sammen” meget mindre. Tro mig – at udrydde den sætning vil komme dig til gavn! Positivt.

