Ydmyget i pokalen

Avarta blev flækket i pokalturneringen. Foto: Brian Poulsen / arkiv

Fodbold Pokalturneringen stod bag en kæmpe skuffelse for Avarta, da man tabte med hele 0-5 på eget græs til Fremad Amager fra 1. division. ”Det her var en ris i lakken for os alle sammen," sagde cheftræner Benny Gall efter kampen.

Af Mike Hjulmand

Der var lagt op til et godt og spændende opgør mellem to hold, der tidligere har været i tætte opgør.

Gæsterne kom med prominente navne på holdkortet, træner John ”Faxe” Jensen og ikke mindst angriberen Morten Nordstrand, som senere gik hen og viste sig at være en for stor mundfuld for Avartas defensiv.

Begge hold startede kampen lige, ikke de store chancer, men kampen om at vinde duellerne og være det hold med taktstokken, hvilket endte med at give gæsterne første scoring.

En bold blev vundet oppe på Avartas banehalvdel, derefter sendt ud på kanten og ind i feltet, hvor Morten Nordstrand viste sin sande målnæse ved at komme først på bolden og sikkert sende Fremad Amager i front.

Målet gav udeholdet selvtillid og de mange fans, der var mødt op for at støtte dem til sæsonens første sejr, begyndte med de første slagsange.

Thiago Borges er, som ofte nævnt, Benny Gall og resten af truppens x-factor i år, og netop Thiago fik en bold i dybden, tog nogle driblinger som endte med at ende ud i ingenting til stor ærgrelse for hjemmeholdet, som derved kunne gå til pausen nede med et enkelt mål.

Nordstrand show

Anden halvleg var ikke gammel, før den var gal igen for hjemmeholdet. Den store profil på John ”Faxe” Jensens mandskab gjorde sig bemærket igen. Angriberen Morten Nordstrand fik bolden lidt ude foran feltet og tøvede ikke, han klappede til bolden og den gik ind bag Morten Bank i Avartas mål. Bank så ikke helt skarp ud i situationen.

Avarta så ud til at være et hold, der havde brug for tid til at samle sig, men det fik de ikke. De næste ti minutter fik gæsterne hele tre mål, og så var ydmygelsen total.

Det var en ekstremt skuffet cheftræner, vi fangede efter kampen:

”Det her var en ris i lakken for os alle sammen. Det var det for mig som træner, spillerne inde på banen og det var også for os som klub. Det var et skridt i den forkerte retning, men vi møder også et rigtig stærkt Fremad Amager hold,” udtaler Benny Gall, som stadig kan kigge fremad.

”Vi skal også lige bevare begge ben på jorden og lige finde ud af, hvad det var der gjorde os, som et modbydeligt hold at spille overfor i sidste sæson og så skal vi finde det frem igen.”

Avartas første hjemmekamp i turneringen i denne sæson er på søndag den 13. august klokken 13, når Dalum kommer på besøg.

