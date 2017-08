Romainvasion i nedbrændt stationscenter

Lokalpolitiet og Rødovre Kommune har hen over sommeren kæmpet med at holde brandtomten ved Rødovre Station fri for romaer. Foto: Ian Nielsen

romaer i byen Lokalpolitiet og Rødovre Kommune har hen over sommeren kæmpet med at holde brandtomten ved Rødovre Station fri for romaer. Indtil videre har det været en svær opgave. ”Ofte går der kun få timer fra vi har smidt dem ud, til de er tilbage igen,” siger politikommissær Anja Høpfner, der er leder af lokalpolitiet.

Af Christian Valsted

Siden en omfattende brand raserede Rødovre Stationscenter i efteråret 2013, har de sørgelige ruiner med jævne mellemrum været et yndet opholdssted for romaer.

Hen over sommeren er problemet vokset og romerne er ofte tilbage i bygningen samme dag, som politiet har smidt dem ud.

”Vores indsats hen over sommeren har været, at få dem fjernet fra stedet og registret de personer der opholdt sig i bygningen, så de senere kan blive retsforfulgt,” siger Anja Høpfner, inden hun fortæller at lokalpolitiet jævnligt er rykket ud til stationscenteret for at fjerne romaerne og deres interimistiske lejre.

”Vi har konstateret at det har været kvinder og mænd, primært fra Rumænien, og det er vidst kendt i visse kredse, at Rødovre Stationscenter er et sted, hvor man kan søge ly. Vi oplever ofte at det er forladte bygninger eller skure på Volden, som romaerne søger mod,” fortsætter Anja Høpfner.

Skaber utryghed

Romaerne lever ofte under kummerlige forhold og deres tilstedeværelse ved Rødovre Stationscenter er med til at skabe utryghed i lokalområdet.

”Når ukendte mennesker opholder sig på steder, hvor de reelt ikke må være, skaber det utryghed. Vi ser romaer der tigger og samler flakser og det skaber generelt utryghed, fordi vi ikke er vant til at se mennesker der lever på den måde i Danmark,” siger politikommissæren om problemet, som lokalpolitiet forsøger at løse i tæt samarbejde med Rødovre Kommune.

Kommunaldirektør Anders Agger fortæller til Lokal Nyt, at kommunen har sikret, at hegnet rundt om stationscenteret blev forstærket yderligere, og han ser frem til, at nedrivningen går i gang hurtigst muligt, nu hvor alle formelle forhold omkring de nye ejeres overtagelse er på plads..

”Siden vi blev opmærksomme på problemet har vi i samarbejde med politi og ejeren stresset dem, og lavet forskellige tiltag for at gøre det vanskeligt at komme ind,” siger han og tilføjer: ”Jeg har ingen forventning om, at de personer der har overnattet på grunden, har som mål at slå sig ned et andet sted i Rødovre, når stationscenteret bliver revet helt ned. De er kommet til Rødovre Stationscenter, fordi det var et oplagt overnatningssted – ikke til Rødovre” siger han.

Skal rives ned i år

Rødovre Stationscenter har ageret lokal øjebæ siden 2013, men resterne af centeret, der var Danmarks første center, da det åbnede i 1965, skulle gerne være revet helt ned ved inden årets udgang. Det er i hvert fald håbet, fortæller Rasmus Storgaard, der er ejer af udviklingsselskabet Rødovre City, der er bygherre på Rødovre Port, den nye bydel der skal skyde op af asken.

”Vi vil gerne have at der kommer til at bo mennesker, men først når vi har bygget Rødovre Port. Der er sat hegn op og vi har kontaktet politiet hver gang der er nogle der er trængt ind ulovligt,” siger Rasmus Storgaard, inden han tilføjer:

”Vi fik først ejerskab over grunden i maj måned og vi forventer at nedrivningen begynder i år,” siger han.

kommentarer