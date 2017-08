Badmintonklub satser på ny elitetræner

Nikolaj Skovmand Jensen er den nye træner, der skal føre Rødovre Badmintonklub til oprykning. Foto: Brian Poulsen

MÅlSÆTNING: Rødovre badminton satser på fortsat fremgang og har fået ny træner til eliten.

Af André Bentsen

Fjerene står skarpt til den næste sæson i Rødovre Badmintonklub, der satser på bedre placeringer i seniorrækkerne.

Satsning på ungdommen og en ny træner hedder sommerkuren for Rødovre Badminklub.

Derfor ansatte man først Jeppe Højlyng som spillende træner, og med den ansættelse fulgte flere gode seniorer

Holdet var uheldigt første år og kiksede en oprykning. I år derimod blev al modstand fejet til side og holdet vandt sikkert sin række og spiller næste år i serie 1.

Desværre har Jeppe Højlyng valgt at koncentrere sig om sit arbejde og fortsætter derfor kun som spiller.

Klubben har herefter søgt efter ny træner, og meddeler med stor glæde, at de nu har ansat Nikolaj Skovmand Jensen som spillende træner fra næste sæson.

“Nikolaj har en fortid i flere større klubber som SAIF, Middelfart og Odense og har tidligere erfaring fra divisionsniveau,” oplyser klubben til Rødovre Lokal Nyt.

Oprykning i sigte

Spurgt om træningsplanen og målsætningen for næste sæson, ligger Nikolaj ikke fingrene imellem:

“Jeg vil prøve at tage den steppet videre op og arbejde videre med mange af de gode ting Jeppe også gjorde. De bedste seniorspillere har efterspurgt lidt mere specialtræning og fysisk træning fremfor det ”bare” er runder. Derudover vil jeg rigtig gerne kunne køre nogle doublekonstellationer til træning, så vi bliver bedre samspillet som par, så vi er klar til kampene;” siger Nikolaj og skynder sig at tilføje et stort MEN.

“Vi skal huske på, at det stadig ‘kun’ er serie 1, så det skal samtidig være hyggeligt og sjovt at komme til træning, hvor det sociale og fællesskabet bliver vigtigt for klubben og holdet, hvilket det i den grad allerede er.”

Målsætningen for næste sæson er endnu nemmere at svare på:

“Oprykning! Vi har en utrolig stærk trup når alle spillere er klar. Det eneste minus er vores meget smalle trup. En skade eller afbud til førsteholdet kan betyde rigtig meget for os. Så spillere med serie 1 erfaring eller mere er meget velkomne,” siger Nikolaj Skovmand Jensen med et glimt i øjet.

Fra klubbens side håber man, at missionen om at lokke nogle nye kræfter til lykkes på grund de meget spændende sæsoner, man går i møde, og fordi man i Rødovre Badmintonklub kan spille badminton i en klub med et godt niveau og fællesskab, styr på økonomien og opbakning fra bestyrelse og ældre spillere.

