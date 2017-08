Hjælp til at blive god pårørende

Bedre Psykiatri er den største medlemsforening inden for psykiatrien og lokalt er der samtalegrupper for pårørende til personer med psykiste lidelser. Foto: SignElements

tal om det Foreningen Bedre Psykiatri Rødovre/Glostrup er en lokalforening for pårørende til mennesker med psykiske lidelser. Fællesskab og samtale kan guide dig til at være en god pårørende og god ved dig selv.

Af Emil Holtemann

Det kan være hårdt at være pårørende til personer med psykiske lidelser, for hvad siger man egentlig til en nærtstående, som er stoppet med at opføre sig, som vedkommende plejer? Alle kan blive ramt af en psykisk sygdom og mere end hver tredje person kommer enten via familie, omgangskreds eller arbejdsplads i berøring med psykisk sygdom. Det kan være en stor psykisk belastning at være pårørende. De pårørende er udsat for både krise, sorg og stress.

”Det er ikke godt at gå alene med det, derfor er det godt at komme ind i et netværk med andre, som går med de samme ting,” siger Løkke Munk Kirkegaard fra Rødovres lokalforening Bedre Psykiatri.

I sin ungdom oplevede Løkke at have en pårørende med en psykisk lidelse, og dét var en svær oplevelse, fortæller hun.

”Psykiske lidelser kan være lidt tabuiseret for mange mennesker, det oplevede jeg selv som ganske ung, da min søster blev ramt af en psykisk sygdom. Jeg havde svært ved at tale med mine kollegaer om det, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige til dem,” siger Løkke, der dog ikke mener, at det nødvendigvis behøver at være kollegaerne, som man deler det med.

”Det er ikke sikkert, at man skal snakke med sine kollegaer om det, men det er vigtigt ikke at være helt alene om det,” lyder det fra Løkke Munk Kirkegaard, der også i det daglige arbejder med at give mennesker et bedre liv i etgodtlivnu ApS.

Samtalegrupper for pårørende

Allerede efter få ordudvekslinger med Løkke Munk Kirkegaard bliver man klar over, at hun er god til at kommunikere såvel som lytte. De evner tages i brug, når hun i efteråret skal lede samtalegrupper for pårørende, her vil der være mulighed for at træffe andre mennesker med nogle af de samme udfordringer, problemer og frustrationer, som du selv oplever.

”Man får fifs til, hvordan man kan være en god pårørende for andre, men også til, hvordan man kan være god ved sig selv,” siger Løkke Munk Kirkegaard, der fortæller at samtalegrupperne er gratis at deltage i og finder sted på udvalgte mandag fra kl. 19-21 den 4/9 – 9/10 – 23/10 og 13/11.

Foruden samtalegrupperne afholder foreningen en række foredrag med blandt andet psykolog Anna Bjerre – der har GirlTalk, et forum for unge med angst- den 18/9 og Peter Mygind, der selv har døjet med angst, og vil fortælle om sine egne oplevelser den 6. november.

Bedre Psykiatri blev stiftet i 1992 og er i dag den største medlemsforening inden for psykiatrien med mere end 12.000 medlemmer.

