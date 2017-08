En ungdomsklub der sparker højt

De unge medlemmer har en stemme i Hwarang Taekwondo, fortæller formand Tarik Setta. Foto: Brian Poulsen/arkiv

taekwondo Taekwondo er rammen for det sociale liv hos Hwarang.

Af Emil Holtemann

Den koreanske kampsport taekwondo er en ældgammel kampsport, som den koreanske hær har taget til sig i nyere tid. Siden er taekwondo kommet til Rødovre, hvor Hwarang dyrker nærkamps- og angrebsteknikker på Højnæsvej.

”Vi er en ungdomsklub med en fælles interesse i taekwondo. Vores tilgang til træningen er at de unge skal træne af lyst,” griner Tarik Setta fra Hwarang taekwondo klub, og tilføjer.

”Når man måler på landsplan, er vi blandt topklubberne i Danmark. Vi blev den anden mest vindende klub ved de nordiske mesterskaber i år.”

I taekwondo-udøvelse er der to retninger, én der fokuserer på skønheden i udførslen af teknikkerne, og én der fokuserer på kampsituationer.

”Vi er en kampsportsklub, der træner ægte kampsituationer, primært med ben-teknikker. Der stilles store krav til smidighed og god fysik. Andre klubber fokuserer på kunsten i taekwondo, hvor det handler om, hvor flot man kan udføre teknikkerne, men det er ikke vores fokus,” lyder det fra Tarik Setta, der selv har dyrket taekwondo i 30 år, men ikke længere er en aktiv udøver, i stedet er han elitetræner og formand i klubben.

I nogle sportsgrene er det kropsbygningen, der afgør om man bliver en god udøver, men sådan er det ikke i teakwondo, her er smidighed og teknik det vigtigste.

”Det charmerende ved taekwondo er, at den henvender sig til alle kropsbygninger. En stor bodybuilder kan have gavn af det, men er man i en nærkampssituation, er der aspekter, hvor små kæmpere kan have fordele,” siger Tarik.

En moderne ungdomsklub

For ti år siden stod Hwarang ved en skillevej, da en hel generation forlod klubben.

”Vi måtte starte fra bunden og definere klubben på ny. Alle der havde været med til at sætte rammerne var væk,” lyder det fra Tarik, der i år blev kåret som årets idrætsleder i Rødovre Kommune.

”Vi besluttede at klubben skulle være rammen for de unges sociale liv også uden for taekwondo. Så vi etablerede et ungdomsråd, som giver de unge mennesker en stemme i klubben.” Netop ungdommen er ledestjernen i klubben, hvor børn og unge udgør størstedelen af medlemmerne. ”Vores målsætning har hele tiden været, at træne folk gennem længere tid, og de unge vi satsede på dengang, er ved at blive modne. Lige nu arbejder vi med at etablere et voksenhold, som ikke har elitære ambitioner. Hvis alt går vel, etableres det til efteråret,” siger Tarik, der ser det som en naturlig udvikling for klubben, som for ti år siden satsede 100% på ungdommen.

”Med alderen kommer der en klar adskillelse mellem elite, og hvem der bare synes det er fedt at træne taekwondo i fritiden.”

Fire uger i taekwondoens moderland

For to uger siden kom otte af Hwarangs bedste kæmpere og to trænere tilbage fra et fire ugers ophold i Sydkorea. Turen har udviklet kæmperne såvel som klubbens helhed. Dog havde de to kæmpere Tobias Hyttel og Lukas Klint en klar motivering overfor deres snarlige deltagelse ved EM og VM.

”Vi har nogle rigtig dygtige kæmpere i 15-16 års alderen, som har afsat hele deres sommerferie i Korea, hvor de har trænet med et koreansk universitet,” siger Tarik, der samtidig understreger, at selvom ambitionerne er høje, er det sociale liv det vigtigste hos Hwarang.

”Man kan ikke have høje ambitioner, hvis ikke de unge synes det er sjovt at være der, men det skal heller ikke bare være en hyggeklub.”

