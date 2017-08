Havedans og slagersang

Det er på Rødovregaard søndag d. 20. august klokken 14.00, at der er sang og dans, og der er som altid gratis entre.

skal du med Glem alt om Kim Larsen og familien, der skal i skoven. Søndag den 20. august skal du med den glade familie til slagersang i hele Rødovres baghave.

Af André Bentsen

Igen i år lægger Rødovregaard have til den meget populære havedans under ledelse af Palmehaveorkestret og The Happy Family Singers, men med altid nærværende og sjove Jonna Glifberg som konferencier.

”Vi omdanner vores have til et kæmpe dansegulv med masser af telte, borde og bænke og en masse lækkerier fra udsalgsstederne. Alt foregår i den skrånendehave mod Damhusengen og i skyggen af det store egetræ, som blev plantet omkring 1840,” siger Bent West Hansen fra Rødovregaard.

Husk det flotte tøj

Han håber, at alle vil gøre lidt ekstra ud af dagen; herrerne i feststads og dansesko og kvinderne i flotte sommerkjoler og sko med hæl.

”De dejlige toner fra ”dengang farfar var dreng” skal nydes og dette meget gerne med en svingom. Lad sangen og dansen vække minder om dengang, da den første kærlighed meldte sin ankomst,” opfordrer han.

Palmehaveorkestret

Vil med deres 12 mand i smoking samt den kvindelige pianist lægge lyd og toner til dansen.

Vi håber meget, at de galante herrer vil byde damerne op til dans. Ligesom vi håber at de danseglade kvinder – heller ikke holder sig tilbage.

”Palmehaveorkestret har gennem nogle år været fundament i vores haveunderholdning og altid har de formået at få os alle med, uanset om det er en tango, en vals, en foxtrot eller blot en let sving om,” siger Bent Hansen.

The Happy Family Singers

Fik deres debut i Rødovregaards have i 2016. Alle de sangglade fætre og kusiner havde allerede da stor rutine i at optræde på de skrå brædder. Historien fortæller, at ved private fødselsdage, bryllupper og andre familiesammenkomster tog disse sangglade fætre og kusiner deres spæde kor-start. Og sidenhen har de optrådt ved mange forskellige arrangementer.

