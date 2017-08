247 faddere får brev fra deres børn

Flere og flere fra Rødovre tager ansvar for et barn på den anden side af kloden. I disse uger får de brev fra deres børn. Foto: Jens Honoré

sos Det kan godt være, at PostNord efterhånden kun har travlt op mod jul, men også i juli måned har i hvert fald 247 borgere i Rødovre fået breve fra hele Verden, de har nemlig fået nyt fra deres fadderbørn.

Af André Bentsen

Hen over sommeren får mere end 40.000 faddere breve i postkassen med beskrivelser af, hvordan det går det udsatte eller forældreløse barn, de støtter ude i Verden. I Rødovre har der aldrig været så mange, som nu, der har kunne åbne det livsbekræftende brev.

Det er blevet mere popu- lært at være fadder for et barn gennem SOS-Børnebyerne.

For fem år siden var der 215 faddere i Rødovre Kommune. Nu er tallet 247, altså en stigning på 15 procent.

Der venter over 40.000 danskere en ganske særlig nyhed i løbet af sommeren. 247 af dem bor i Rødovre Kommune, men fælles er, at de alle får brev fra hele Verden. I det kan de læse, hvordan det sidste år er gået for det barn, de støtter gennem SOS Børnebyerne. Med i brevet er også et lille billede, så de mange faddere i Rødovre Kommune kan se, hvor store deres fadderbørn er blevet siden sidst.

Det er blevet mere popu- lært at være fadder for et udsat barn ude i Verden. I år er det flere faddere i Rødovre Kommune, der får brev.

Opvækst i trygge rammer

Forklaringen skal, ifølge SOS Børnebyernes direktør, findes i, at et fadderskab for mange er en helt konkret måde at hjælpe på.

”Vi ser jo heldigvis, at flere og flere danskere gerne vil hjælpe ude i Verden. Jeg tror, at mange vælger at hjælpe ét bestemt barn, fordi de år efter år kan se, hvordan deres støtte hjælper barnet med at få en kærlig opvækst i trygge rammer. Og brevet, de får henover sommeren, er netop en af de måder, hvor fadderne kan se, at de er med til at gøre en stor forskel i et barns liv,” siger Mads Klæstrup Kristensen, der er direktør i SOS Børnebyerne. Som fadder hjæl- per man et forældreløst eller udsat barn. De får en ny SOS-mor og et nyt hjem i en SOS-børneby. Støtten sikrer, at børnene får en tryg og kærlig opvækst og en solid uddannelse, så de kan stå på egne ben, når de bliver voksne.

kommentarer