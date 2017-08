Min kone forstår mig!

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Brian Poulsen

chrumme I denne uge brød kønskampen ud i lys lue.

Af Chrummer

René Fredensborg proklamerede, at ”danske kvinder er umulige” og han derfor har fået sig en filippinsk kæreste. Som er lidt mere ”serviceminded” og giver ham plads til at være mand, uden for meget brok.

Der kommer jeg til at tænke på Kaj fra Sønderjylland. Kaj havde også lidt svært ved det med kvinder. I sær de danske af slagsen. Nu var gentleman, social, snaksaglig, imødekommende og personlig hygiejne heller ikke lige Kaj’s spidskompetencer. Kaj tog til Thailand og fandt sig en kone der. Nu forholder det sig således, at i Sønderjylland hedder man ikke bare Kaj. Der skal mere til. Noget der beskriver personen. Så Kaj blev kaldt ”Kaj-Med-Thai”.

Nu ville skæbnen, at kone fra Thailand måske også fandt ud af, at det med Kaj’s manglende ”menneskelige” egenskaber, kombineret med husholderske-lignende forhold – ja og så bare Sønderjylland sammenlignet med Pattaya – bare gjorde at hun forlod Kaj og rejste tilbage til Thailand.

Nu hedder ”Kaj-Med-Thai” så ”Kaj-Uden-Thai”. Sådan vender lykken.

Den næste bredside, der blev langet ud mod kvinderne var fra Rasmus U. Larsen (Konservativ Ungdom), som mener at enlige kvinder ikke skal have fertilitetsbehandling på Statens regning. De skulle hellere fokusere på, at gøre sig selv ”mere attraktive” overfor mænd, således at de kan befrugtes på naturligvis. Han synes at mænd bare oftere og oftere bliver valgt fra.

Dette er to historier, som vidner om, at skulle det komme til åben kamp i kønskampen, så VIL de danske kvinder tabe.

Stiller I krav til os. Jamen, så snupper vi bare en kone fra et andet land, men et mere underdanigt mind-set, samtidig med at vi lukker sædbanken. Came over og TILT!

Så bliver mænd – eller rettere deres sæd – en mangelvare. Lige pludselig vil rollerne være byttet om. Mænd bliver pludseligt det jagede køn i byens natteliv. Bliver raget bagpå og mødt af syge komplimenter. Kvinder på jagt efter engangsknald. I stedet for at byen lørdag aften gjalder af ungersvende som råber F….! bliver det tøsebørnene som står på Kgs. Nytorv kl 4 om morgenen og skriger P..! Mens kvindelandsholdet er tættere på EM i fodbold end vi har været siden 1992.

Men krigen bryder ALDRIG ud. For det første så er det danske samfund ikke tosset med indvandring, så det kniber nok med at lade befolkningen vokse med 25 pct flere kvinder – vel og mærke fra udlandet. For det andet: Kan en fattig mandlig student får 500.- kr for en portion kropsvæske som alligevel ville ende i en tennissok…så løber sædbanken aldrig rigtig tør for indskud.

Heldigvis, bliver jeg ikke indkaldt som værnepligtig i kønskampen. Jeg er over 50. Jeg har de børn jeg skal have og jeg har en kone som faktisk kan forstå hvad jeg siger.

kommentarer