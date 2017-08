Godkendt indsats

RHs nye cheftræner Peter Jagd var godt tilfreds med indsatsen efter træningskampen mod Ajax København. Foto: Ian Nielsen / arkiv

håndbold RHs håndbolddamer spillede testkamp ligaholdet Ajax København, som fik en forventet sejr. Men Rødovre bed godt fra sig, og viste fin styrke til 1. division.

Af Flemming Haag

Rødovres håndbolddamer mødte, i en træningskamp, Ajax København, som netop er rykket op i ”Primo Tours Ligaen”, efter suverænt at havde vundet 1. division.

Lige start på kampen

Det var en lige start på kampen, og de to hold fulgtes ad de første tyve minutter, hvor stillingen var 9-10 til Ajax. Herefter holdt hjemmeholdet en scoringspause, og gæsterne kunne med endnu to scoringer, gå til pause med en 3-måls føring på 9-12.

Gæsterne kom bedst ud til anden halvleg, og øgede til 9-14, inden hjemmeholdet fik reduceret til 10-14 fem minutter inde i halvlegen.

Med femten minutter tilbage af kampen, var stillingen 15-18 og fem minutter senere stod det 16-19. Det blev imidlertid RHs sidste scoring i kampen, og Ajax kunne med endnu to scoringer noterer sig for en sejr på 16-21.

Det var en tempofyldt første halvleg, hvor gæsternes skarphed i afslutningerne gjorde en forskel. RH var ikke oppe i tempo fra anden halvlegs begyndelse, og kom hurtigt bagud 9-14.

En timeout fik igen holdet på rette kurs, og midt i halvlegen var stillingen 16-19. Ligesom i første halvleg steg fejlprocenten mod slutningen af halvlegen, hjemmeholdets afslutninger blev uskarpe, hvilket resulterede i manglende scoringer i kampens sidste kvarter.

Tilfredsstillende indsats

RH leverede mange flotte præstationer. Forsvaret var i god bevægelse, og spillede med stor fysik, og angrebsmæssigt blev bolden flyttet godt rundt med flere flotte scoringer, og der blev spillet med stor energi.

Eneste problem angrebsmæssigt var afslutninger af svingende kvalitet mod slutningen af begge halvlege.

Flere gode præstationer

De to målvogtere Trine Hammer, som sidste sæson spillede U-18 og Freja Hammer, som i sidste sæson spillede i Roskilde, delte spilletiden mellem sig, og begge præsterede flere store redninger og viste generelt stor kvalitet.

Hannah Jørgensen, Katrine Clasen, Amalie Rasmussen og Emilie Jørgensen, som alle spillede U-18 i sidste sæson, fik vist, at de har potentialet til 1. division.

Ann Sofie Kleemann, som er kommet til RH fra Virum, var et positivt bekendtskab. Hurtig på fødderne, godt blik for spillet og god skudstyrke.

Emilie Tautoft spillede en stor kamp på venstre fløj, og krydrede sin indsats med fem scoringer.

Det var også en godt tilfreds cheftræner, Peter Jagd, efter kampen.

”Jeg er godt tilfreds med holdets indsats, men ønskede mere skarphed i afslutningerne,” konstaterede han.

kommentarer