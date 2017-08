For mange konger og for få vandbærere

Thomas 'TC' Christiansen scorede Avartas mål i sæsonpremieren ude mod HIK. Foto: Brian Poulsen / arkiv

fodbold Avarta har, på papiret, et fantastisk hold, men det bar præg af for mange konger og for få vandbærere i sæsonpremieren mod HIK. ”Vi gik i stå efter vores scoring,” mener debutanten Simon Ustrup.

Af Peter Fugl Jensen

Deres udsendte så frem til sæsonpremieren med optimisme fordi, for Avarta havde en forrygende sidste sæson, og i sommerpausen er det blevet til solid tilgang til en stærk trup.

Måske var det premierenerver, måske var det underlaget med kunstgræs eller noget helt tredje. Men Deres udsendte blev slemt skuffet, og Avarta kunne være mest tilfreds med et point efter 93 mere eller mindre kedelige minutter i Gentofte.

Avarta spillede alt meget på den centrale del af banen, alt for mange bolde blev spillet tilbage og så fik HIK tid til at komme på plads og få lukket af foran feltet.

Flere gange var der plads på kanterne, men spillet var for omstændigt, vendingerne, der kan åbne spillet og som har været en styrke for Galls tropper, var stort set lig nul.

Der var faktisk ufattelig meget på plads i HIKs højre side, men efter 20 minutters spil var lysten tydeligvis aftaget fra debutant og venstre back Stelian Trasborg til at tage løbene ud i de frie områder på venstrekanten, for bolden forblev i den centrale del af banen.

Et par gange havde Avarta mulighed for en farlig omstilling, men spillet var ikke direkte nok og det var som om, at spillet partout skulle gå gennem Thiago Pinto Borges på den offensive midtbane.

Det stoppede spillet uden bold, for Avartas spillere løb alt, alt for lidt for boldholderen og kun yderst sjældent blev de benhårde løb på kanterne foretaget.

I angrebet var det kun modløb og ingen dybdeløb af Thomas Christiansen og Christian Offenberg, der aldrig fik bevæget sig ud på kanterne. Det gjorde de to ellers målfarlige herrer yderst tamme, og så betød det mindre plads til den kreative Thiago på den offensive midtbane, hvor det hele klumpede sig sammen.

Helt skidt var det ikke, for Avarta var stærke med bolden og kvaliteten kunne tydeligt ses i boldomgangen, men der manglede simpelthen vandbærerne, dem som tager de tunge løb. For at slide på en kliché, så oste Avartas hold af for mange konger og for lidt vandbærere. Det skal der rettes op på til næste uges kamp.

Desuden lagde Avarta bedst ud, og så i starten ud til at skulle være dominerende, men det gode spil forblev til det første kvarter.

Et drop

Kampens første mål blev sendt i nettet af Thomas Christiansen, der fulgte op på en retur og let sendte bolden i mål. Returen kom baggrund af en redning af HIKs keeper, der så skidt ud i situationen, da han afværgede et skud fra Christian Offfenberg, som tog chancen fra 25 meters afstand.

Det så faktisk ufarligt ud i første omgang, men keeper Esben Madsen formåede at ’redde’ bolden ind foran mål, hvor ’TC’ var på rette plads.

Målet faldt i en periode, hvor HIK ellers havde fået bedre fat i spillet, efter Avarta havde domineret de 10 første minutter. Gæsternes scoring fik ikke spillerne fra Hellerup til at vakle, tvært imod.

Avarta spillede lige vel arrogant i de bagerste linjer, og HIKs presspil og gode løb uden bold gav snart bonus. Første advarsel kom fra HIKs venstrekant, men indlægget var et par centimeter for langt fremme, så to fremadstormende HIK’ere ikke fik prikket bolden og stregen.

Det gjorde Carl Lange, med hovedet, kort tid efter, da HIK erobrede bolden højt oppe på banen, og hurtigt fik sendt bolden ind i hovedet på Carl Lange, der sørgede for udligningen.

Flot direkte spil af HIK, som man i den grad savnede fra Avarta.

Der skete ikke meget i 1. halvlegs sidste kvarter. Der foregik alt for meget midt på banen, hvor begge hold lukkede godt af. HIK forsøgte sig med hurtige kombinationer, og masser af løb uden bold, men der blev lukket godt af foran Avartas felt.

Modsat var Avartas spil alt for stillestående og gæsternes få muligheder kom efter standard-situationer eller skud udefra, men det blev aldrig farligt hverken i 1. eller 2. halvleg.

HIK skabte chancerne

Havde man troet på et ’wake up call’ i pausen, så tog man grueligt fejl som Avarta-supporter. Til gengæld kunne de glæde sig over en velspillende reserve-keeper, Morten Bank, der havde erstattet en nygift Nicolaj Bjerregaard i målet.

Morten Bank var direkte årsag til, at Avarta kunne tage hjem til Espelunden med et point. I det 65. minut blev Avarta spillet tyndt, men Morten Bank afværgede i stor stil, og han var på plads igen minuttet efter, da Carl Lange oversprintede Mathias Cordua og fik frit løb mod mål. Men Bank fik det yderste af fingerspidserne på og reddede sine holdkammerater.

Det gjorde han ikke i det 75. minut, da Avarta igen blev udspillet, så bolden blev spillet på tværs i det lille målfelt, hvor hjemmeholdets Mathias Olsen blot skulle sætte indersiden på bolden og trille kuglen ind i et tomt mål. Hvordan han fik sendt sådan en ’rundskævert’ afsted skal være uskrevet, men bolden trillede på mirakuløsvis forbi fjerneste opstander.

Målscorer Lange var i det hele taget i centrum i dagens kamp, for allerede tidligt i 2. halvleg fik han sat sig selv i centrum – et uheldigt centrum. For han reddede bolden på stregen, efter HIK havde ’vundet’ et hjørnespark og bolden var på vej ind i netmaskerne. Lange kastede sig for at undgå bolden, som prellede af på ryggen af den uheldige offensiv-spiller.

Gik i stå

Jeg ville så gerne skrive om Avartas chancer i 2. halvleg, men fakta er, at de farligste muligheder kom efter standard-situationer, hvor der var lidt ravage i hjemmeholdets felt og da Thiago spillede debutanten Simon Ustrup fri.

”Det ville have været rart at score i sin debut, men desværre snublede jeg,” sagde Ustrup efter kampen, der fik løbet meget på sin position på højrekanten. Han evaluerede kampen og sin debut:

”Vi kom rigtig godt fra start, og havde overtaget i spillet, men vi gik i stå efter vores scoring. I pausen sagde Benny (Gall, red.), at vi skulle stemple ind og spille som i det første kvarter, men vi kom aldrig rigtig i gang. Personligt synes jeg, at det gik fint. Jeg er blevet godt modtaget, og er hurtigt faldet ind i spillet. Det er jo gode medspillere, så det er ikke så svært,” siger Ustrup og fortæller om den største forskel fra tiden i Holbæk sammenlignet med Avarta.

”Vi er meget mere i boldbesiddelse, og spillet går væsentligt hurtigere. Det er de største forskelle,” mener han.

En stærk bænk

Avarta foretog tre ind- og udskiftninger i 2. halvleg, og det var stærke spillere, der blev sendt på banen. I det 60. Minut erstattede Peter Benjaminen målscorer Thomas Christinsen, så Thiago blev sendt frem, Emil Thomsen op på den offensive midtbane og Benjaminsen ind på den centrale midtbane sammen med Saban Özdogan.

10 minutter senere kom Jacob Ingvarsen på banen i stedet for debutanten Stellian Trasborg.

Med 10 minutter tilbage blev Christian Offenberg taget ud til fordel for Asger Højmark Jensen, der fik taget nogle af de tiltrængte løb i dybden og ud på kanterne, men det var for sent. Avarta kom aldrig i gang.

Avarta spiller næste gang på søndag hjemme i Espelunden, når Dalum kommer på besøg. Der er kampstart klokken 13.

