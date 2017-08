Snipz dig til bedre oplevelser

Snipz: De to rødovredrenge Esben og Brian har fået en genial idé, hvor vi kan hjælpe hinanden til bedre oplevelser. Foto: IN Foto: Ian Nielsen

Ny app Ny app giver et levende inspirationsbillede af, hvad der sker i din by, og hvad du kan lave lige nu og her. Glem alt om at læse gamle anmeldelser og stole på stjerner, der er givet af venners fjerne venner. ”Snipz” giver dig et præcist billede af, hvad der sker i byen, når DU har brug for det.

Af André Bentsen

Danskerne er for længst holdt op med at tro på smagsdommere og skjulte reklamer. I dag sætter vi vores lid til vores venners anbefalinger, men endnu mere til det vi kan se med vores egne øjne. ”Snipz” hedder appen, der giver dig begge dele på samme tid.

Med billeder og videoer, som brugerne selv har uploadet, hjælper københavnerne hinanden til aldrig at gå forgæves, men i stedet vælge de aktiviteter og steder, der hitter lige nu og her – hvad enten det er kulturoplevelser, gastronomi eller de bedste steder at gå i byen.

Idéen opstod, da mændene bag Snipz forgæves forsøgte at få en god aften ved at stole på tripadvisor, men ikke havde taget højde for, at byen forandrer sig i et tempo, hvor de gamle inspirations-platforme slet ikke kan følge med.

”Vi falder ind mellem den unge smarte generation og den modne gruppe, som stadig får meget unge idéer og indfald. Ikke mindst i weekenderne hvor den enten står på aktiviteter med børnene eller sjov med vennerne. Ofte ender det dog altid med, at man laver det samme som man plejer,” siger Esben Kolby og Brian Erichsen, der begge har en fortid i rejsebranchen.

Underholdning og sjov

Som småbørnsforældre har de begge fanget sig selv i at lave de samme ting igen og igen med skiftende succes. ”Og det er synd, for der sker så mange ting i København, som man først ser på vennernes SOME-opslag, når man er kommet hjem, og det er for sent,” mener de.

Snipz springer ventetiden over ved at skabe et fællesskab, hvor du i nuet kan se, hvad alle andre inden for en geografisk og tidsmæssig ramme har fundet frem til af spændende ting. Det gælder vel at mærke, uanset om du er på udkig efter underholdning og aktiviteter til ungerne, eller skal finde et sted at spise eller drikke med vennerne.

”Du skal bare vælge, hvilken kategori du vil se videoer og billeder fra, og så får du det bedste, by-en har at byde på, men udvalgt af andre brugere, som dig selv,” forklarer de to iværksættere, der håber, at appen også vil være en hjælp til de mange derude, der ikke lige får planlagt dagene i god tid. ”Det behøver du ikke længere. Du åbner bare appen og ser, hvad andre brugere laver lige nu og vælger det, der ser bedst ud,” siger de og tilføjer, at Snipz fungerer bedst som et gensidigt fællesskab. ”

Man kan vælge at bruge Snipz som ren øjebliksinspiration, men man kan styrke fællesskabet og give andre en hjælpende hånd ved selv at tage videoer og billeder fra spændende steder. På den måde slipper man også for at stå på tæerne af alle andre ved Københavns top 10 attraktioner, men i stedet få byens skjulte liv serveret på et sølvfad.”

Sådan startede snipz

De to familiefædre var trætte af at lave de samme ting med ungerne hver anden weekend, og gå de samme steder hen i byen med vennerne, når børnene var hos deres mødre.

Snipz blev løsningen, der kombinerer alle de digitale virkemidler, som du kender fra snapchat og instagram, med anmeldelseskulturen, som du finder i rejsebøger, reklamer og på hjemmesider som tripadvisor.

Forskellen er, at du ikke længere behøver at stole på en fremmed persons godt skrevne, men måske et halvt år gamle anmeldelse af en restaurant, legeplads eller café. Med Snipz bestemmer du selv, hvor mange timer tilbage du vil se billeder og videoer fra, og får derfor en ’live’ og troværdig fornemmelse for, hvor i byen, der sker noget, der interesserer dig. Det eneste du skal stole på, er så at sige dine egne øjne.

Snipz bygger på en fællesskabstanke, der er taget direkte ud af deleøkonomiens behovspyramide, bare uden, at det koster noget at bruge.

Tanken er nemlig, at brugerne selv uploader billeder og videoer, hvis de får noget god mad, en god betjening, en billig drink eller finder en hemmelig oase med udfordringer til alle aldre.

På den måde blive brugerne af Snipz hinandens garanti for, at du aldrig mere behøver gå forgæves i byen, men med et hurtigt kig på telefonen har en bred vifte af aktiviteter at vælge imellem.

Det er slut med at google loppemarkeder i København og så vente to dage på at blive skuffet over udvalget. Nu kan du bare åbne Snipz og se om der er gode tilbud på loppemarkedet, eller om du hellere skal trække kæresten med hen på caféen, hvor kokken lige har lagt en video op af, hvordan han slår røræg sammen.

Jo flere, der bruger Snipz, jo bedre bliver udvalget, og jo bedre blive din aften, dag og weekend.

