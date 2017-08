Satte ild til bil med gasbrænder – og stjal blomster på vej hjem

Hvis man ikke kan sætte ild til en bil med en gasbrænder, kan man altid stjæle noget sprinklervæske på vej hjem.

Politi Det er svært at sige, hvad der foregår oppe i hovedet på påvirkede personer, men en mand fra Rødovre fik torsdag nat dækket nogle usædvanlige behov på ulovlig vis.

Af André Bentsen

Heldigvis for ejeren af en bil på Tårnvej måtte en svært påvirket mand klokken 03 torsdag opgive at sætte ild til en bil med en gasbrænder på Tårnvej. Istedet kørte han irriteret i retning af sit hjem. Først skulle han dog lige have nogle uundværlige nødvendigheder med hjem.

På en tankstation stjal han således en spand blomster, noget kølervæske og noget sprinklervæske. Uden mad og drikke duer helten som bekendt ikke.

En borger var vidne til det særprægede forsøg på at starte en ildebrand og kontaktede vagtcentralen, som ved hjælp af mandens nummerplade kunne finde frem til ejerens adresse.

“Da en patrulje ankom til adressen, stod manden ved sin bil. Manden blev sigtet og anholdt for at have kørt bil, mens han var svært påvirket af euforiserende stoffer, hvorfor han blev bragt til Albertslund Politigård for kontrollerende blodprøver. Manden blev ligeledes sigtet for tyveri,” oplyser Københavns Vestegns Politi.



Narkotikakørsel

Straffen for narkokørsel første gang er en bøde, der beregnes ud fra årsindtægten oplyser Københavns Vestegns Politi. Bøden svarer til en hel måneds nettoløn, og tjener man f.eks. 250.000 kr., koster det 10.000 kr. Narkokørsel udløser altid en ubetinget frakendelse af førerretten.

Gentagen narkokørsel udløser fængselsstraf. Fængselsstraffen kan gøres betinget mod en indtægtsbestemt bøde på en måneds nettoløn, og afvikling af samfundstjeneste eller behandling mod narkotikamisbrug. Hvis du tidligere har en afgjort spiritussag og efterfølgende kører narkokørsel, vil det blive betragtet som værende anden gang du kører narkokørsel.

