Bilhandler træder på bremsen

FARVEL: Jimmy Petersen siger farvel til sin autohandel, men fortsætter lige et lille stykke tid efter lukketid alligevel. Foto: BP Foto: Brian Poulsen

NED I GEAR Selvom det nu er 44 år siden, at Jimmy Pedersen åbnede sin første autohandel, har der indtil i mandags været god fart over feltet. Nu træder den lokalkendte sælger dog på bremsen, og sælger butikken videre til andre bilentusiaster.

Af André Bentsen

Der bliver ikke nogen reception, når Jimmy Pedersen stopper i JP Auto. Selvom den rutinerede bilforhandler ellers har trukket stikket, har han lovet den nye ejer, Mikkel Frederiksen, at blive hængende indtil efteråret.

“Jeg har det ad helvede til med at give stedet videre, men kun på en god måde, for jeg er kommet op i årene og tiden var til det,” griner Jimmy Pedersen.

Der er sket meget siden han for 33 år siden rykkede forretningen til Rødovre.

Siden har han fået et godt kendskab til de firhjulede og deres ejere i Damhuskvarteret.

Man kender hinanden i kvarteret

“Jeg kommer ikke til at savne leverandørerne, men de mange goder kunder, som altid kom igen, dem er man jo kommet til at kende. Jeg kigger rundt her i kvarteret og kan genkende to ud af tre ansigter. Det bliver lidt vemodigt at skulle undvære det,” siger Jimmy Petersen, der så må nyde at få de sidste måneder med naboerne.

Her bliver værkstedet og forretningen nemlig shinet op, mens han fortsætter med at sælge biler.

“Vi har lige solgt en BMW M5 uden afgift, så det er ret vildt, men normalt er det mest biler til Hr. og Fru Jensen, som vi sælger her,” siger Jimmy, der har overrakt sin andel af gamle bilnøgler til nye ejere.

“Det bliver til 80 biler om året, så der er stadigvæk gang i biksen,” griner han.

kommentarer